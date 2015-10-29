WHITE HOUSE SAYS TRUMP IS CONFIDENT WE HAVE DONE EVERY SINGLE THING POSSIBLE TO FULFILL PROMISES ON HEALTHCARE
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Oct 29 Visiomed Group SA
* Signs strategic partnership with Medical Intelligence Service Source text: bit.ly/1jTess8 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
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* To subscribe a capital increase of Recerca Clinica for 4,316 euros