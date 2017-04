Feb 16 Fonciere De Paris Siic SA :

* Fy operating revenue 184.0 million euros versus 155.4 million euros ($173.07 million) year ago

* Fy net profit 45.6 million euros versus 33.6 million euros year ago

* Epra triple net asset value on diluted base 134.72 euros per share versus 118.35 euros per share at Dec. 31

* Proposes dividend of 9 euros per share

* Fy operating profit 66.0 million euros versus 61.0 million euros year ago