BRIEF-DYNEGY RECEIVES FINAL APPROVAL TO ACQUIRE ENGIE US PORTFOLIO
* DYNEGY INC. RECEIVES FINAL APPROVAL TO ACQUIRE ENGIE US PORTFOLIO
June 20 BP Plc
* Bp sanctions "fast-track" development of atoll discovery in egypt
* Atoll phase one project will bring up to 300 million cubic feet a day (mmscfd) gross of gas Further company coverage:
* DYNEGY INC. RECEIVES FINAL APPROVAL TO ACQUIRE ENGIE US PORTFOLIO
* DIRECTORS INCREASED COMPANY'S QUARTERLY COMMON STOCK DIVIDEND TO $0.32 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:
* Sees FY 2017 organic revenue growth between 1 percent to 2 percent - SEC filing