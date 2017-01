Fitch Affirms Ratings of 7 Indonesian Regional Banks

(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA, January 26 (Fitch) Fitch Ratings Indonesia has affirmed the National Ratings of seven Indonesian regional development banks. The banks are: - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), - PT Bank DKI (Bank DKI), - PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Bank Riau Kepri), - PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung), - PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku), - PT Bank Sulut