BRIEF-ENDOLOGIX SAYS CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
* RECEIVED NOTICE FROM ITS NOTIFIED BODY IN EUROPEAN UNION THAT CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
Dec 29 Pareteum Corp -
* Pareteum Corp- On December 27, Elephant Talk Europe Holding, a unit of co, entered into an amended and restated credit agreement - SEC filing Source text: (bit.ly/2ic6yw5) Further company coverage:
* RECEIVED NOTICE FROM ITS NOTIFIED BODY IN EUROPEAN UNION THAT CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
* NEWTEK BUSINESS SERVICES CORP. PRICES PUBLIC OFFERING OF 2,250,000 SHARES OF COMMON STOCK
* J.B. Hunt Transport Services, Inc. announces payment of dividend