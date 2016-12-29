BRIEF-ENDOLOGIX SAYS CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
* RECEIVED NOTICE FROM ITS NOTIFIED BODY IN EUROPEAN UNION THAT CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
Dec 29 (Reuters) -
* Key Energy Services files to say it raised about $109 million via issue of securities that include equity, option, warrant - SEC filing
* Key Energy Services makes the disclosure via a FORM D filing with the U.S. SEC Source text: (bit.ly/2iIS6ZQ)
* RECEIVED NOTICE FROM ITS NOTIFIED BODY IN EUROPEAN UNION THAT CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
* NEWTEK BUSINESS SERVICES CORP. PRICES PUBLIC OFFERING OF 2,250,000 SHARES OF COMMON STOCK
* J.B. Hunt Transport Services, Inc. announces payment of dividend