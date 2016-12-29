BRIEF-ENDOLOGIX SAYS CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
* RECEIVED NOTICE FROM ITS NOTIFIED BODY IN EUROPEAN UNION THAT CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
Dec 29 U.S. Consumer Product Safety Commission -
* U.S. Consumer Product Safety Commission says Polaris recalls about 9,900 Sportsman 570 all-terrain vehicles due to fire hazard
* U.S. CPSC - Recall involves model year 2014 through 2016 Sportsman 570 Touring and X2 model ATVs and model year 2017 Sportsman 570 6x6 model ATVs Source text for Eikon: Further company coverage:
* RECEIVED NOTICE FROM ITS NOTIFIED BODY IN EUROPEAN UNION THAT CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
* NEWTEK BUSINESS SERVICES CORP. PRICES PUBLIC OFFERING OF 2,250,000 SHARES OF COMMON STOCK
* J.B. Hunt Transport Services, Inc. announces payment of dividend