BRIEF-ENDOLOGIX SAYS CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
* RECEIVED NOTICE FROM ITS NOTIFIED BODY IN EUROPEAN UNION THAT CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
Dec 29 Curtis Bartley Church:
* Disposed of 468,487 shares in Azarga Uranium Corp on Dec. 9 2016
* Church's holding of common shares decreased from 7.9 million to 7.4 million in Azarga Uranium Corp Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)
* RECEIVED NOTICE FROM ITS NOTIFIED BODY IN EUROPEAN UNION THAT CE MARK FOR AFX AND AFX2 ENDOVASCULAR AAA SYSTEMS HAS BEEN REINSTATED
* NEWTEK BUSINESS SERVICES CORP. PRICES PUBLIC OFFERING OF 2,250,000 SHARES OF COMMON STOCK
* J.B. Hunt Transport Services, Inc. announces payment of dividend