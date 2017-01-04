BRIEF-HOWARD BANCORP ANNOUNCES PUBLIC OFFERING OF COMMON STOCK
* HOWARD BANCORP INC ANNOUNCES PUBLIC OFFERING OF COMMON STOCK
Jan 5 Asx Ltd
* ASX advises that Marcin Firek has resigned as a company secretary Source text for Eikon: Further company coverage:
* HOWARD BANCORP INC ANNOUNCES PUBLIC OFFERING OF COMMON STOCK
* REPORTS 6.04 PERCENT PASSIVE STAKE IN HOLLY ENERGY PARTNERS LP AS OF DEC 31, 2016 - SEC FILING Source text (http://bit.ly/2koeQ6f) Further company coverage:
* SAYS HAS RAISED $34.3 MILLION IN EQUITY FINANCING FROM TOTAL OFFERING AMOUNT OF $38.6 MILLION - SEC FILING Source text (http://bit.ly/2jZhNcN)