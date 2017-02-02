Feb 2 Transglobe Energy Corp
* TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION ANNOUNCES 2017 CAPITAL
BUDGET
* TRANSGLOBE ENERGY CORP - 2017 CAPITAL BUDGET OF $56.4
MILLION
* TRANSGLOBE ENERGY CORP- 2017 PRODUCTION OF 15.5 TO 18.5
MBOEPD REPRESENTING AN INCREASE OF 30% TO 55% OVER 2016
* TRANSGLOBE ENERGY CORP - 2017 CAPITAL PROGRAM OF $56.4
MILLION INCLUDES $40.2 MILLION FOR EGYPT AND $16.8 MILLION FOR
CANADA
* TRANSGLOBE ENERGY CORP - CORPORATE PRODUCTION IS EXPECTED
TO RANGE BETWEEN 15.5 MBOEPD AND 18.5 MBOEPD FOR 2017
* TRANSGLOBE ENERGY CORP - PRODUCTION AVERAGED 16.8 MBOEPD
IN JANUARY, COMPRISED OF 14.0 MBOPD IN EGYPT AND 2.8 MBOEPD (60%
OIL AND LIQUIDS) IN CANADA
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