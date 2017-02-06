Feb 6 Verity Health System:
* VERITY HEALTH SYSTEM NOTIFIES PATIENTS OF DATA INCIDENT
* VERITY HEALTH SYSTEM - NOTIFYING MORE THAN 9,000
INDIVIDUALS THAT THEIR PERSONAL INFORMATION MAY HAVE BEEN
ACCESSED BY AN "UNAUTHORIZED THIRD PARTY"
* VERITY HEALTH SYSTEM-PATIENT INFORMATION, DATED BETWEEN
2010 AND 2014, INCLUDES PATIENT NAMES, DATES OF BIRTH, MEDICAL
RECORD NUMBERS, ADDRESSES
* VERITY HEALTH SYSTEM - THERE IS NO EVIDENCE THAT PATIENT
INFORMATION WAS USED IN AN "UNAUTHORIZED FASHION"
* VERITY HEALTH SYSTEM - "INFORMATION DOES NOT INCLUDE
SOCIAL SECURITY NUMBERS OR FULL CREDIT CARD INFORMATION"
* VERITY HEALTH SYSTEM- AN INTERNAL INVESTIGATION DETERMINED
THAT UNAUTHORIZED THIRD PARTY ACCESS OCCURRED BETWEEN OCTOBER
2015 AND JANUARY 2017
* VERITY HEALTH SYSTEM - OFFERING A CALL CENTER TO ANSWER
QUESTIONS, AS WELL AS CREDIT MONITORING SERVICES, FREE OF
CHARGE, FOR A PERIOD OF ONE YEAR
* VERITY HEALTH SYSTEM-PATIENT INFORMATION INVOLVED ALSO
INCLUDES EMAIL ADDRESSES, PHONE NUMBERS AND LAST FOUR DIGITS OF
CREDIT CARD NUMBERS
* VERITY HEALTH SYSTEM-WORKING WITH A CYBER-SECURITY FIRM TO
FURTHER EVALUATE INTEGRITY OF OUR INFORMATION SYSTEMS
* VERITY HEALTH-ON JAN 6, CO'S OFFICIALS DETECTED
UNAUTHORIZED THIRD PARTY ACCESSED VERITY MEDICAL FOUNDATION-SAN
JOSE MEDICAL GROUP WEBSITE
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