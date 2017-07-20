FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
in 2 days
CORRECTED-BRIEF-Basware Q2 adj.EBITDA swings to profit of EUR 0.3 mln
#Brexit
#Economy
#Trump
#Turkey
#Science
#Sport
Sections
Featured
White House spokesman Spicer resigns
White House spokesman Spicer resigns
White House spokesman Spicer resigns
White House spokesman Spicer resigns
White House spokesman Spicer resigns
White House spokesman Spicer resigns
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
July 19, 2017 / 5:52 AM / in 2 days

CORRECTED-BRIEF-Basware Q2 adj.EBITDA swings to profit of EUR 0.3 mln

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects Q2 adjusted EBITDA figure in headline and second bullet)

July 19 (Reuters) - BASWARE OYJ:

* Q2 NET SALES EUR ‍37.3​ MILLION VERSUS EUR 38.9 MILLION YEAR AGO

* Q2 ADJUSTED EBITDA EUR ‍320​,000 VERSUS LOSS EUR 2.5 MILLION YEAR AGO

* ‍IS TARGETING ACCELERATED REVENUE GROWTH DURING ITS STRATEGY PERIOD 2017-2020.​

* FOR 2017, BASWARE EXPECTS ITS CLOUD REVENUES TO GROW BY APPROXIMATELY 20 PERCENT, AND ADJUSTED EBITDA AT BREAKEVEN.

* ‍FOR 2017, BASWARE EXPECTS ITS CLOUD REVENUES TO GROW BY APPROXIMATELY 20 PERCENT, AND ADJUSTED EBITDA AT BREAKEVEN.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.