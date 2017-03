(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SINGAPORE, March 10 (Fitch) Fitch memandang rencana pemerintah untuk memberlakukan kriteria harga terhadap pajak atas barang mewah tidak akan banyak mempengaruhi developer yang diperingkat. Hal ini karena kebanyakan developer memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan product mix atau karena proyek yang sedang berjalan memiliki rata-rata harga yang berada di bawah batas yang dikenakan pajak. Sehingga, Fitch tidak berekspektasi peraturan tersebut akan menyebabkan perubahan peringkat developer di Indonesia. Pemerintah mendefinisikan properti mewah sebagai rumah tapak dengan luas lebih besar dari 350 meter persegi atau apartemen dengan luas lebih besar dari 150 meter persegi. Peraturan saat ini, pembeli harus membayar pajak barang mewah sebesar 20% atas pembelian properti mewah. Pemerintah sedang mengkaji untuk memperluas kriteria properti mewah untuk mencakup properti dengan harga jual Rp 2 milyar ke atas. Fitch mengamati bahwa harga jual Rp 2 milyar pada umumnya merupakan properti di kelas menengah ke atas yang secara historis berkontribusi cukup besar terhadap penjualan marketing developer yang diperingkat. Untuk tahun 2015, perusahaan yang diperingkat mengatakan bahwa porsi penjualan marketing di segmen mewah hanya akan berkontribusi sebesar 20% atau kurang. PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo; BB-/A+(idn)/Stabil) merencanakan penjualan properti kelas mewah sebesar 16% terhadap seluruh penjualan marketing, sedangkan PT Modernland Realty Tbk (Modernland, B/Stabil) berencana menjual sekitar 20%. PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI, B+/Stabil) akan lebih tidak terpengaruh dibandingkan dua perusahaan yang lain karena ASRI tidak berencana meluncurkan produk yang dikategorikan mewah, baik secara luasan maupun harga. Fitch percaya developer yang diperingkat memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan product mix, sehingga akan lebih mengurangi pengaruh dari peraturan pajak yang baru. Peningkatan harga jual rata-rata selama empat tahun terakhir, peraturan KPR yang lebih ketat, dan suku bunga yang tinggi telah mengurangi permintaan untuk properti kelas atas dari puncaknya di kuartal ketiga 2013. Semenjak itu, developer mulai bergeser menjual hunian di kelas menengah ke bawah, dimana permintaan tampaknya lebih stabil. Pemerintah masih mendiskusikan peraturan pajak yang baru ini dan sampai saat ini belum ada rencana penerapan yang konkrit. Kontak Erlin Salim Associate Director +6221 29886811 Hasira De Silva Director +65 67967240 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan tersedia di www.fitchratings.com. ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.