(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/JAKARTA/SYDNEY, April 01 (Fitch) Fitch Ratings telah mengafirmasi Peringkat Jangka Panjang Mata Uang Asing dan Mata Uang Lokal Issuer Default Ratings (IDR) PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo) di 'BB-' dengan Outlook Stabil. Fitch juga telah mengafirmasi peringkat senior tanpa jaminan dan obligasi yang belum jatuh tempo di 'BB'. Pada saat yang bersamaan, Fitch Ratings Indonesia mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang di 'A+(idn)' dengan Outlook Stabil. Peringkat Lippo mencerminkan posisi pasarnya yang kuat dan rekam jejak yang solid dalam bisnis pengembangan dan investasi properti, kecukupan coverage yang berasal dari recurring EBITDA yang dihasilkan dari ritel, pelayanan kesehatan, dan perhotelan, serta pendapatan berdasarkan fee dari bunga dan biaya sewa, likuiditas yang memadai, dan rendahnya resiko pembiayaan ulang dikareanakan profil jatuh tempo hutang yang tersebar dengan baik. Outlook Stabil mencerminkan stabilnya pasar utama real estate di mana Lippo beroperasi seperti residensial, pelayanan kesehatan, retail dan perhotelan. Peringkat nasional di kategori 'A' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Namun adanya perubahan pada keadaan atau kondisi ekonomi bisa saja mempengaruhi kapasitas untuk membayar secara tepat waktu dibandingkan komitmen keuangan yang ditunjukkan oleh kategori peringkat yang lebih tinggi. FAKTOR-FAKTOR PENGGERAK PERINGKAT Modifikasi Strategi Pengembangan Properti: Lippo telah berhasil memodifikasi strategi pengembangan propertinya untuk fokus kepada kondominium, properti pasar menengah, dan pengembangan properti di daerah pinggiran kota dan kota-kota di daerah lain. Di 2014, pendapatan marketing sales naik menjadi IDR5,2trilyun dari IDR4,1trilyun di 2013, dengan kondominium berkontribusi terhadap 52% (2013: 25%), diikuti dengan townships dengan 41% (2013: 58%) dan perkantoran dengan 7% (2013: 16%). Marketing Sales Yang Solid: Perubahan dari strategi pengembangan properti sebagai respon dari kondisi pasar dan preferensi pembeli mendukung 25% peningkatan dari marketing sales. Penjualan Lippo kepada dua REIT yang disponsori perushaan, First REIT (FREIT) dan Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIRT), naik lebih dari dua kali lipat menjadi IDR3,3trilyun di 2014 (2013: IDR1,5trilyun), yang telah menguatkan likuiditas dari perusahaan dan membantu perusahaan untuk membiayai belanja modal perusahaan di 2015 tanpa menambah utang. Posisi kas konsolidasi dari Lippo naik menjadi IDR3.529milyar di akhir 2014 dari IDR1,855milyar di akhir 2013. Bisnis Recurring Yang Stabil: Portfolio bisnis dari Lippo yang menghasilkan pendapatan recurring - ritel mall, pelayanan kesehatan, perhotelan dan bisnis yang berbasis fee - mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang solid sebesar 28% menjadi IDR4,7trilyun di 2014. Marjin EBITDA dari bisnis tersebut juga terjaga di 21,37% di 2014 (2013: 20,47%). Bisnis tersebut lebih stabil dari bisnis pengembangan properti yang siklusan dan menghasilkan arus kas yang cukup untuk Lippo memenuhi kewajiban keuangannya seperti biaya bunga dan sewa. Penjualan Aset Membiayai Belanja Modal: Lippo berencana menjual aset ritel dan pelayanan kesehatan yang lebih stabil ke FREIT dan LMIRT, dan menggunakan dana yang diperoleh untuk membiayai belanja modal. Jika strategi tersebut dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan leverage pada bisnis pengembangan properti yang diukur oleh rasio net debt terhadap net inventory berkurang dan hutang kotor Lippo tetap berada di bawah level 2014 sekitar IDR10trilyun sampai akhir 2017. Belanja modal dari Lippo dapat disesuaikan dan perusahaan memiliki fleksibilitas untuk membatasi belanja modal terhadap jumlah yang diperoleh dari penjualan aset kepada FREIT dan LMIRT. ASUMSI UTAMA Asumsi utama dari Fitch yang digunakan untuk rating case perusahaan termasuk: - Pendapatan marketing akan naik sebesar 16% menjadi IDR6.000milyar di 2015 dan pertumbuhan dalam Rupiah akan bertahan sampai akhir 2017. - Marjin EBITDA akan tetap stabil di atas 30% - Penjualan aset kepada FREIT dan LMIRT akan jauh lebih rendah di 2015 (2014: IDR3,3trilyun) - Mulai 2015, Lippo akan membiayai belanja modalnya melalui penjualan aset dan kas yang diakumulasi. Oleh karena itu, hutang kotor tidak akan melebihi level di akhir 2015 sebesar IDR10trilyun sampai akhir 2017. SENSITIVITAS PERINGKAT Negatif: Perkembangan di masa depan yang mungkin, secara individu maupun kolektif menurunkan peringkat antara lain: - Kegagalan untuk menjaga leverage dari bisnis pengembangan property (net debt/net inventory) di bawah 30% dikarekan lemahnya permintaan properti yang berkelanjutan selagi mengasumsikan bahwa investment property fixed charge cover tetap berada di atas 1,75x - Ketidakmampuan untuk mendanai belanja modal sebelumnya Tindakan pemeringkatan yang positif tidak diantisipasi dikarenakan konsentrasi secara geografis dari bisnis Lippo di Indonesia dan kecilnya skala perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain di skala internasional. Daftar lengkap dari tindakan pemeringkatan adalah sebagai berikut: Peringkat Jangka Panjang mata Uang Asing diafirmasi di 'BB-'; Outlook Stabil Peringkat Jangka Panjang mata Uang Lokal diafirmasi di 'BB-'; Outlook Stabil Peringkat senior tanpa jaminan diafirmasi di 'BB-' USD250juta peringkat senior tanpa jaminan jatuh tempo di 2019 diafirmasi di 'BB-' USD403juta peringkat senior tanpa jaminan jatuh tempo di 2020 diafirmasi di 'BB-' USD150juta peringkat senior tanpa jaminan jatuh tempo di 2022 diafirmasi di 'BB-' Peringkat Nasional Jangka Panjang diafirmasi di 'A+(idn); Outlook Stabil Kontak: Contacts: Analis Pertama Nandini Vijayaraghavan, CFA (Peringkat Internasional) Director +65 67967216 Fitch Ratings Singapore Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec Tower Four Singapore 038986 Olly Prayudi (Peringkat Nasional) Associate Director +62 21 29886812 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower Jl Prof Dr Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Analis Kedua Olly Prayudi (Peringkat Internasional) Associate Director +62 21 29886812 Ketua Komite Vicky Melbourne Senior Director +61 2 8256 0325 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Kriteria yang digunakan, 'Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage' tanggal 28 Mei 2014 dan 'National Scale Ratings Criteria' tanggal 30 Oktober 2013 dapat diperoleh di www.fitchratings.com. 