(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SINGAPORE, April 13 (Fitch) Fitch Ratings Indonesia telah mengafirmasi peringkat Insurer Financial Strength (IFS) Nasional PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu Re) di 'A(idn)' dengan Outlook Stabil. Peringkat National IFS 'A' menunjukkan kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis relatif terhadap seluruh kewajiban lainnya atau emiten-emiten lainnya di Indonesia, tanpa membedakan industri dan jenis kewajiban. Namun, perubahan keadaan atau kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk membayar kewajiban pemegang polis dalam tingkat yang lebih besar daripada komitmen keuangan dilambangkan dengan kategori peringkat yang lebih tinggi. FAKTOR-FAKTOR PENGGERAK PERINGKAT Peringkat tersebut mencerminkan posisi pasar Tugu Re di pasar reasuransi Indonesia yang terus berkembang dengan lebih dari 20 tahun sejarah operasional, kinerja operasional yang sehat dan risiko investasi yang terkendali. Peringkat perusahaan tetap dibatasi oleh kapitalisasi yang relatif lemah untuk bisnis operasional dan konsentrasi bisnis yang tinggi di Indonesia. Rasio gabungan Tugu Re meningkat menjadi 101,3% pada akhir 2014 dari 96,4% pada akhir 2013 dikarenakan klaim yang lebih tinggi dan meningkatnya rasio biaya. Fitch berharap perusahaan untuk mengelola marjin underwriting secara berhati-hati melalui kebijakan underwriting yang lebih ketat dan meningkatnya manajemen rasio biaya seiring perkembangan portofolio bisnis. Meskipun demikian, kinerja operasional Tugu Re didukung oleh pertumbuhan premi yang baik dan hasil investasi yang stabil. Return on adjusted equity mencapai 23,3% pada akhir 2014 dibandingkan dengan 26,4% pada akhir 2013. Kas setaranya dan surat berharga pendapatan tetap menyumbang lebih dari 88% dari total aset yang diinvestasikan Tugu Re pada akhir 2014. Perusahaan telah mempertahankan eksposur terhadap properti dan saham ke tingkat yang sepadan dengan profil peringkat perusahaan. Pemegang saham Tugu Re telah membantu untuk meningkatkan kapitalisasi perusahaan melalui serangkaian suntikan modal dan konversi pinjaman subordinasi menjadi modal disetor pada bulan Februari 2015. Namun begitu, kapitalisasi Tugu Re masih dianggap lemah relatif terhadap bisnis operasional perusahaan. Kapitalisasi berbasis risiko (RBC) ratio mencapai 131,7% pada akhir Februari 2015 (akhir 2014: 142,5%). Kegagalan untuk menerima suntikan modal lebih lanjut untuk mempertahankan penyangga kapitalisasi yang memadai dapat menganggu stabilitas peringkat perusahaan dalam pandangan posisi modal dan proyeksi pertumbuhan bisnis Tugu Re. Eksposur risiko perusahaan terkonsentrasi di Indonesia yang rawan bencana alam, sehingga rentan terhadap volatilitas dalam segi bisnis underwriting. Risiko Indonesia mewakili hampir 100% dari bisnis Tugu Re pada akhir 2014. Peningkatan manajemen penjaminan dan program retrosesi yang hati-hati akan mengurangi eksposur risiko bencana alam. Prospek Stabil mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa Tugu Re akan mempertahankan program retrosesi yang hati-hati dan penyangga modal yang cukup untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnis. SENSITIVITAS PERINGKAT Pemicu utama untuk kenaikan peringkat di masa depan termasuk peningkatan profil kredit dengan kemampuan untuk mempertahankan profitabilitas operasional seperti yang ditunjukkan oleh rasio gabungan yang konsisten di bawah 95%, peningkatan rasio RBC di atas 180% secara berkelanjutan, dan peningkatan dalam manajemen risiko, termasuk teknik reserving. Pemicu utama dalam penurunan peringkat adalah kegagalan untuk mempertahankan rasio RBC di atas 130% secara berkelanjutan yang akan mempengaruhi kemampuannya untuk mendukung risiko underwriting, dan penurunan kinerja operasional dengan rasio gabungan di atas 110% secara berkepanjangan. Kontak: Analis Utama Cheryl Evangeline Associate Director +62 21 2988 6814 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower, 24th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Ketua Komite Siew Wai Wan Senior Director +65 6796 7217 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Informasi tambahan tersedia di www.fitchratings.com. Kriteria terkait "Insurance Rating Methodology", tertanggal 4 September 2014 dan "National Ratings Criteria", tertanggal 30 Oktober 2013, dapat dilihat di website Fitch di www.fitchratings.com. Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat. Solicitation status yang diberikan berlaku efektif pada tanggal RAC Applicable Criteria and Related Research: Insurance Rating Methodology 