(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SYDNEY, July 07 (Fitch) Fitch Ratings Indonesia telah memberi peringkat Nasional Jangka Panjang untuk PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (Tiphone) di 'A-(idn)' dengan Outlook Stabil. Pada saat yang bersamaan Fitch juga telah memberi peringkat 'A-(idn)' untuk program obligasi Tiphone sebesar Rp 2 triliun dan untuk obligasi sebesar Rp 500 milyar yang diterbitkan sebagai bagian dari program obligasi tersebut. Peringkat Tiphone mencerminkan hubungan bisnis strategis dengan PT Telekomunikasi Selular Tbk (Telkomsel; 'AAA(idn)'/ Stabil). Bisnis utama Tiphone adalah distribusi dan penjualan voucher isi ulang untuk layanan telepon seluler dan perusahaan berkontribusi sekitar 20% terhadap penjualan voucher isi ulang Telkomsel. Peringkat dibatasi oleh kebutuhan modal kerja yang tinggi untuk bisnis penjualan telepon genggam; perusahaan memproyeksikan peningkatan modal kerja akan menggerus arus kas dari operasional secara signifikan dalam jangka waktu 4 tahun ke depan. Profil kredit Tiphone juga dipengaruhi oleh resiko persediaan yang lebih tinggi dari bisnis telepon genggam sejalan dengan tingginya kompetisi di segmen produk yang lebih rendah. Peringkat nasional di kategori 'A' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Namun adanya perubahan pada keadaan atau kondisi ekonomi bisa saja mempengaruhi kapasitas untuk membayar secara tepat waktu dibandingkan komitmen keuangan yang ditunjukkan oleh kategori peringkat yang lebih tinggi. Faktor- faktor Pendukung Peringkat Stabilitas Arus Kas dari Telkomsel: Setengah dari EBITDA Tiphone berasal dari penjualan voucher isi ulang Telkomsel. Tiphone mengontrol sekitar 20% dari penjualan voucher isi ulang Telkomsel, yang signifikan mengingat pasar distribusi voucher yang fragmented. Fitch berekspektasi bisnis penjualan voucher akan terus berkontribusi secara signifikan selama jangka menengah, didorong oleh kepemimpinan pasar Telkomsel di dalam pasar telepon seluler di Indonesia, seiring dengan peningkatan permintaan dari populasi berusia muda dan kelas menengah. Namun, Tiphone membeli voucher Telkomsel dengan ketentuan yang sama dengan kompetitor dan perusahaan tidak memiliki kontrak jangka panjang dengan Telkomsel. Kebutuhan Modal Kerja yang Tinggi: Bisnis telepon genggam Tiphone yang padat modal membatasi profil kredit perusahaan. Arus kas operasional perusahaan lemah jika dibandingkan dengan pendapatan dan tingkat hutangnya. Namun, penjualan telepon genggam Tiphone untuk saat ini kuat karena merk Samsung, yang berkontribusi paling banyak terhadap penjualan, merupakan merk yang paling popular di Indonesia. Hal ini membantu memitigasi sebagian dari resiko perputaran inventori. Pasar yang Kompetitif Untuk Telepon Genggam: Fitch berekspektasi bahwa kompetisi telepon genggam akan terus intens, terutama di segmen low-end. Kompetisi akan menekan marjin keuntungan dan profil keuangan Tiphone, yang memiliki marjin keuntungan yang rendah. Merk Samsung yang kuat dan pilihan produk yang lebar dan pangsa pasar yang besar memitigasi resiko ini. Meskipun Samsung memiliki kemampuan keuangan untuk melakukan investasi pemasaran untuk mendorong penjualan, Samsung akan menghadapi kompetisi yang meningkat dari merk lokal atau China dan kami berekspektasi pangsa pasar telepon genggam Samsung secara global akan menurun dari waktu ke waktu. Likuiditas yang Lemah: Perusahaan bergantung pada perpanjangan fasilitas pinjaman jangka pendek, yang dijamin oleh modal kerja dan memerlukan jaminan kas sebesar 20%. Peringkat berasumsi bahwa fasilitas tersebut akan terus tersedia . Kami akan mempertimbangkan untuk menurunkan peringkat jika terdapat bukti bahwa kreditur semakin tidak bersedia memberikan pinjaman kepada Tiphone atau jika ketentuan pinjaman menjadi semakin tidak menguntungkan. Asumsi-asumsi Dasar Asumsi yang digunakan Fitch dalam proyeksi antara lain: - Bisnis voucher isi ulang Tiphone terus bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan pelanggan prabayar Telkomsel dan kemampuan Telkomsel untuk menjaga pangsa pasar yang dominan (48% di 2015 dan 50% di 2016) di dalam pasar telekomunikasi Indonesia berdasarkan jumlah pelanggan - Telepon genggam merk Samsung terus mendominasi penjualan Tiphone - Peningkatan hari inventori menjadi 50 hari di 2016 dari 47 hari di 2015 Sensitivitas Peringkat Negatif: Perkembangan di masa depan yang secara individu maupun kolektif dapat menurunkan peringkat: - Gross debt/ EBITDA di atas 4x (2014: 3,4x) secara berkelanjutan - Periode modal kerja bersih (hari piutang dagang + hari inventori - hari hutang dagang) di atas 70 hari secara berkelanjutan (2014: 70 hari) Positif: Tidak diharapkan dalam jangka waktu menengah, kecuali jika ada bukti hubungan yang lebih kuat dengan Telkomsel. Kontak: Analis Utama Erlin Salim Associate Director +62 21 2988 6811 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower 24th Floor Suite 2403 Jl Prof Dr Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Ketua Komite Matt Jamieson Senior Director +61 2 8256 0366 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Kriteria yang digunakan, "Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage" tertanggal 28 Mei 2014, dan 'National Scale Ratings Criteria' tertanggal 30 Oktober 2013 dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat 