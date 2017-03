(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/JAKARTA/SYDNEY, July 09 (Fitch) Fitch Ratings telah mengafirmasi Peringkat Jangka Panjang Issuer Default Ratings (IDR) PT Multipolar Tbk (Multipolar) di 'B+' dengan Outlook Stabil. Fitch juga telah mengafirmasi peringkat senior tanpa jaminan di 'B+' dan peringkat obligasi USD230juta yang akan jatuh tempo di tahun 2018 di 'B+' dan Recovery Rating di 'RR4'. Obligasi diterbitkan oleh Pacific Emerald Pte Ltd, anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya, dan dijamin oleh Multipolar dan anak perusahaan tertentu. Di saat yang bersamaan Fitch Ratings Indonesia telah memberi peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Multipolar di 'A(idn)' dengan Outlook Stabil. Peringkat nasional di kategori 'A' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Namun adanya perubahan pada keadaan atau kondisi ekonomi bisa saja mempengaruhi kapasitas untuk membayar secara tepat waktu dibandingkan komitmen keuangan yang ditunjukkan oleh kategori peringkat yang lebih tinggi. Faktor-faktor Pendukung Peringkat Structural Subordination: Peringkat Multipolar mencerminkan arus kas yang tersubordinasi karena struktur holding company perusahaan. Sebagian besar arus kas berasal dari dividen dari PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA, tidak diperingkat), perusahaan hypermarket yang dimiliki 50,2% dan PT Matahari Department Stores Tbk (MDS, tidak diperingkat) yang dimiliki 20,5%. Sehingga, kemampuan Multipolar dalam memenuhi kewajiban hutangnya bergantung pada dividen dari MPPA dan MDS. Kami meyakini MPPA dan MDS akan terus dapat membayar deviden Multipolar selama jangka waktu menengah, didukung oleh profil operasional dan finansial keduanya yang kuat. Fixed Charge Cover yang Lemah: Fitch berekspektasi rasio deconsolidated fixed charge cover (funds from operation dari perusahaan yang dimiliki sepenuhnya ditambah dengan dividen dibagi dengan biaya bunga dan biaya sewa) akan tetap berada di bawah 2x dalam jangka waktu 24 bulan ke depan. Rasio ini lebih rendah dari ekspektasi Ficth sebelumnya, disebabkan oleh performance PT Indonesia Media Televisi (IMTV) dan bisnis ritel di China yang di bawah ekspektasi. IMTV adalah operator TV satelit dengan merek BIG TV. Fitch percaya strategi investasi Multipolar akan terus membebani fixed charge cover yang kemungkinan akan berada di bawah 2x dalam jangka waktu menengah. Profil kredit Multipolar tetap konsisten dengan peringkatnya saat ini karena fixed charge cover yang lebih lemah dimitigasi oleh profil operasional dan keuangan MPPA dan MDS yang kuat, hutang jatuh tempo yang terdistribusi dengan baik, dan akses terhadap kas di perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Lebih lanjut lagi, prospek jangka panjang industri ritel di Indonesia cukup baik dan Multipolar telah menunjukkan kemampuan menjaga fixed charge cover yang cukup selama periode yang sulit dari tahun 2014. Ficth telah menurunkan level fixed charge cover dimana penurunan peringkat dapat dipertimbangkan, menjadi 1,25x dari sebelumnya 2x. Profil MPPA dan MDS yang kuat: Peringkat Multipolar didukung oleh profil keuangan MPPA dan MDS yang kuat. MPPA, yang mengoperasikan Hypermart dan Foodmart merupakan salah satu peritel terbesar di Indonesia. MPPA tidak memiliki hutang bank atau obligasi, dan dapat menjaga kestabilan marjin keuntungan di tengah persaingan yang ketat. Profil MDS didukung oleh marjin keuntungan yang tinggi, rasio hutang yang rendah, dan resiko inventori yang rendah dari model bisnis konsinyasi. Kedua perusahaan memiliki performa yang baik, dibandingkan dengan perusahaan sejenis, selama periode yang sulit di tahun 2014 sampai dengan 1Q15. Penundaan Ekspansi: Sentimen konsumen di Indonesia lemah, dengan pertumbuhan GDP di tingkat paling lambat selama 5 tahun terakhir. Multipolar telah menahan laju ekspansi toko baru untuk Hypermart dan Foodmart sebagai respon terhadap pasar yang sedang lemah. Perusahaan berencana menambah 15 toko Hypermart per tahun dalam waktu 2-3 tahun ke depan dibandingkan dengan 20 toko sebelumnya, dan setidaknya menjaga total ruang ritel yang stabil untuk Foodmart. Multipolar juga telah memutuskan untuk tidak melanjutkan operasi Hipermart di China sejalan dengan arus kas negatif selama 5 tahun terakhir. Arus Kas Negatif IMTV: Manajemen sekarang berekspektasi IMTV akan membukukan arus kas positif di 2016, dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya di tahun 2015. Manajemen berekspektasi untuk dapat break even jika telah mencapai 1 juta pelanggan. IMTV berkompetisi dengan Indovision, yang memiliki keuntungan sebagai pemain lama di pasar TV satelit di Indonesia dengan pelanggan saat ini sebesar sebesar 1,6 juta. IMTV membutuhkan pendanaan eksternal untuk melanjutkan operasi sampai perusahaan mencapai skala tertentu dan dapat membukukan arus kas yang positif. Manajemen telah mendapatkan fasilitas modal kerja yang cukup untuk mendanai kebutuhan selama sekitar 2 tahun. Eksposur FX Sebagian Besar Terlindungi: Multipolar telah melakukan lindung nilai sebesar USD180juta atas obligasi sebesar USD230juta, dan memiliki USD53juta dalam bentuk kas. Manajemen berkomitmen untuk melakukan lindung nilai penuh untuk nilai pokok obligasi dalam USD. Meskipun perusahaan memiliki eksposur terhadap fluktuasi dari pembayaran kupon obligasi, Fitch percaya resiko tersebut dapat dimitigasi oleh fixed charge cover yang cukup dari deviden MPPA dan MDS yang kuat. Kewajiban Kontinjensi terhadap Temasek: Dalam ketentuan perjanjian dengan perusahaan Singapura Temasek Holdings, jika MPPA tidak dapat memenuhi target operasional yang ditentukan oleh Temasek, Multipolar harus membayar selisih antara investasi Temasek sebesar USD300juta jika Temasek mendivestasikan kepemilikannya di MPPA. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan prospek industri ritel saat ini yang baik, resiko kewajiban ini teraktualisasi menurut pandangan Fitch tidak tinggi. Per tanggal 6 Juli 2015, kepemilikan tidak langsung Temasek sebesar 26,1% di MPPA memiliki nilai sekitar USD327juta. Asumsi Utama: Asumsi yang digunakan Fitch dalam proyeksi untuk perusahaan termasuk: - MPPA membuka setengah dari target manajemen untuk toko baru di tahun 2015 dan 2016 - Produktivitas yang stabil Rp 2,8 juta untuk toko Hypermart - Rasio pembagian dividen MPPA 30% - Rasio pembagian dividen MDS 50% Sensitivitias Peringkat Negatif: Perkembangan di masa depan yang secara individu maupun kolektif dapat menurunkan peringkat: - Fixed charge cover di bawah 1,25x secara berkelanjutan. Hal ini dapat terjadi jika deviden jauh lebih rendah dari perkiraan atau performa yang buruk secara berkelanjutan dari bisnis non-core. Positif: Tidak diharapkan dalam jangka waktu menengah karena komitmen investasi perusahaan yang tinggi di anak perusahaan non-ritel. Kontak: Analis Utama Hasira De Silva, CFA (International Ratings) Director +65 6796 7240 Fitch Ratings Singapore Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec City Tower 4 Singapore 038986 Erlin Salim (National Ratings) Associate Director +62 21 2988 6811 Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower 24th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Analis Kedua Erlin Salim (International Ratings) Associate Director +62 21 2988 6811 Ketua Komite Vicky Melbourne Senior Director +61 2 8256 0325 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. 