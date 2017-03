(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, October 08 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認渣打國際商業銀行(台灣渣打銀行)的長期外幣發行人違約評等(IDR)‘AA-’與個別實力評等‘bbb’。評等展望維持負向。詳細的評等結 果列示於本新聞稿末。 此評等行動乃依據英商渣打銀行於2015年6月30日(渣打銀行,‘AA-’/負向展望) 的評等結果(詳惠譽於www.fitchratings.com公佈之新聞稿‘Fitch affirms Standard Chartered at ‘AA-’, maintains Negative Outlook’)。渣打銀行是台灣渣打銀行的母公司並是唯一的所有權人。 評等理由 - 長期發行人違約評等,國內評等及主順位金融債評等 台灣渣打銀行評等及展望與渣打銀行一致,基於惠譽認為台灣渣打銀行為集團國際版圖之核心子公司,尤其在大中華地區的發展策略中扮演重要角色。此可反映在其風險管理整合、集 團的品牌形象及國際網絡。 台灣渣打銀行之無擔保主順位金融債評等與其國內長期評等一致,主要反映該債券在國內評等衡量下主順位債劵違約的相對可能性。 評等理由 - 個別實力評等 惠譽同時確認台灣渣打銀行的個別實力評等,儘管該行獲利和緩,惠譽預期該行將因審慎的成長策略,持續提升其資本水準並維持穩定的財務體質。同時,考量台灣渣打銀行房貸部位 擔保比例充足(房貸在2015年上半年底約佔總放款的57%),以及該行中國相關曝險適切的信用品質,惠譽認為其資產品質風險實屬可控管範圍。個別實力評等亦反映來自母公 司的一般性支援,包括流動性支援與營運諮詢等。 評等考量 -支援評等 台灣渣打銀行的支援評等為‘1’,主因惠譽認為,於必要時來自渣打銀行的支援可能性極高。 評等考量 - 次順位債 台灣渣打銀行的次順位金融債評等則較發行人之國內長期評等低一個評級,以反映其次順位的求償本質與缺乏損失吸收機制。 惠譽一般授予台灣巴賽爾協定三之第二類資本債劵(B3T2)的國際評等為低於該債券發行人基準評等兩個評級,以台灣渣打銀行而言該基準評等為母公司渣打銀行之個別實力評等 ’aa-‘。但台灣渣打銀行的B3T2較發行人之國內長期評等僅低一個評級,因母公司個別實力評等高於台灣主權評等’A+’。 上述係根據惠譽對金融機構發行銀行法定資本之評等準則。 評等敏感性 - 長期發行人違約評等,國內評等及主順位金融債評等 任何渣打銀行之評等調整將對台灣渣打銀行的長期發行人違約評等產生同向影響。若台灣渣打銀行的IDR評等降至`A+’,其國內長期評等`AAA(twn)’將維持不變,評 等展望仍為穩定。 若台灣渣打銀行IDR評等調降至‘A+’,其 ‘AAA(twn)’ 國內長期評可能維持不變,主順位債劵評等也因而不會變動。 評等敏感性 - 個別實力評等 若該行能在維持健全的風險體質之餘,並顯著提升其市場地位、資產品質與獲利能力,並貫徹其經營策略的執行,其個別實力評等將可能調升。反之,若國內房地產市場之大幅修正造 成該行房貸部位嚴重損失,抑或過度積極成長如中小企業或中國授信等利差較佳之曝險,因而導致風險體質明顯弱化,其個別實力評等可能調降。 評等敏感性 -支援評等 支援評等係與母公司提供即時支援予台灣渣打銀行的意願與能力高度相關,若渣打銀行IDR評等調降,將不致影響台灣渣打銀行的支援評等。 評等敏感性 - 次順位債 若台灣渣打銀行IDR評等調降至‘A+’,其 ‘AAA(twn)’ 國內長期評可能維持不變,次順位債劵評等也因而不會變動。然巴賽爾協定三之次順位債劵評等將可能調降一級。 台灣渣打銀行之相關信用評等報告將於近期內發佈於www.fitchratings.com。 註:此為中文譯本,若與原英文版本有任何出入,請以英文版為主。 台灣渣打銀行評等結果: - 長期外幣IDR確認為‘AA-’,評等展望負向; - 短期外幣IDR確認為‘F1+’; - 國內長期評等確認為‘AAA(twn)’,評等展望穩定; - 國內短期評等確認為‘F1+(twn)’; - 個別實力評等確認為‘bbb’; - 支援評等確認為‘1’; - 主順位金融債券國內長期評等確認為‘AAA(twn)’; - 巴賽爾協定二次順位金融債券國內長期評等確認為‘AA+(twn)’ - 巴賽爾協定三次順位債券國內長期評等確認為‘AA+(twn)’。 Contact: Primary Analyst Cherry Huang, CFA Director +886 2 8175 7603 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Jenifer Chou Associate Director +886 2 8175 7605 Committee Chairperson Mark Young Managing Director +65 6796 7229 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.