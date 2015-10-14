(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, October 14 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認花旗(台灣)商業銀行(花旗(台灣))的長期外幣發行人違約評等(IDR)及國內長期評等分別為‘A’及‘AA+(twn)’。評等展望穩定 。詳細的評等結果列示於新聞稿末。 此評等行動係根據惠譽對該行最終母公司花旗集團(A/展望穩定/a)的評等結果，詳惠譽於2015年5月19日於www.fitchratings.com公佈之新聞稿‘ Fitch Affirms Citigroup’s L-T IDR at ’A’; Outlooks Stable; Upgrades Citibank, N.A.’。 評等理由 發行人違約評等、國內評等與支援評等 花旗(台灣)的長期外幣發行人違約評等與支援評等‘1’係反映其母公司花旗銀行(A+/展望穩定/a；花旗集團核心子公司)於必要時支援花旗(台灣)的可能性極高。花旗( 台灣)的發行人違約評等與花旗銀行的個別實力評等一致，兩者之評等展望亦相同，乃基於花旗(台灣) 在花旗集團的全球銀行業務範疇中扮演核心角色，以及在風險管理、品牌共享與全球網絡等方面的高度整合。花旗(台灣)是該集團在亞太區域提供流動性並貢獻盈餘的主要子公司之 一。 如同花旗集團其他多數國際子公司，花旗(台灣) 亦未列為集團重要的法人機構(MLE)之一。花旗集團與其他國際銀行公佈清算相關計畫將持續演變，包含決定MLE與計算內部所有損失吸收能力(TLAC)等。因此，隨著有 關細節的確定，惠譽可能重新評估集團與子公司的關聯性。 考量花旗(台灣)以財富管理業務及外匯與衍生性商品交易為主的非利息收入穩健，惠譽預期該行將可維持高於同業平均的獲利能力；除此之外，其充足的備抵呆帳亦有助於吸收景氣 轉弱而提高的信用成本。儘管花旗(台灣)的資本水準可能因發放股利政策而稍降，其強健的內部資本創造能力將可協助該行維持其資本高於同業平均。花旗(台灣)因發放股利，其 惠譽核心資本比率自2014年底的13.6%下滑至2015年上半年底的11.6%，但仍高於產業平均的10.7%。 評等敏感性 發行人違約評等、國內評等與支援評等 母公司提供花旗(台灣)所需之支援的能力和意願若有任何改變，將連帶影響花旗(台灣)的發行人違約評等與支援評等。花旗(台灣)評等亦與集團清算相關計畫之發展有緊密關聯 。 評等結果列示如下: 花旗(台灣)商業銀行： - 長期外幣IDR確認為‘A’，展望穩定； - 短期外幣IDR確認為‘F1’； - 國內長期評等確認為‘AA+(twn)’ ，展望穩定； - 國內短期評等確認為‘F1+(twn)’； - 支援評等確認為‘1’。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為主。 Contact: Primary Analyst Cherry Huang, CFA Director +886 2 8175 7603 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Jenifer Chou Associate Director +886 2 8175 7605 Committee Chairperson Mark Young Managing Director +65 6796 7229 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.