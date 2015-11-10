(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, November 10 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日授予高雄銀行已發行在外總額新台幣30億元之台灣巴塞爾協定II第二類資本債券國內長期評等‘A(twn)’，以及已發行在外總額新台幣40億元 之台灣巴塞爾協定III 第二類資本債券國內長期評等‘A-(twn)’。巴塞爾協定II第二類資本債券將於2016年1月20日到期，巴塞爾協定III第二類資本債券則於2020年8月6日至2 021年12月3日期間到期。 評等理由 次順位債 高雄銀行的台灣巴塞爾協定II第二類資本債劵評等較其國內長期評等低一評級，反映其次順位求償本質及缺乏任何損失吸收機制。 高雄銀行台灣巴塞爾協定III第二類資本債券評等較其國內長期評等低二個評級，其中0個評級代表不履約風險，2個評級代表損失程度，相較國際標準版的巴塞爾協定III第二 類資本債券僅低一個評級，台灣該債券的回收可能性較低。國際標準版的無法存續事件為主管機關決議銀行債劵持有人得吸收損失或需要政府增資，而台灣則採用較不易觸發的銀行接 管為無法存續事件。惠譽認為政府通常在資本適足率相當低時才會進行破產程序，因而降低債劵回收得可能性。 高雄銀行次順位債券的基準評等為該行以政府支援為基礎的國內長期評等。惠譽認為該行45%控制股權之最大股東高雄市政府(高市府)，或中央政府透過高市府，於必要時提供高 雄銀行支援以履行債務的可能性極高。高雄市為台灣第二大直轄市，且高雄銀行和高市府之間有緊密的關聯性。高市府掌控高雄銀行的董事會；高雄銀行是高市府的代理市庫並依市府 政策提供政策性貸款。 上述評等標準係根據惠譽對銀行次順位及混合性資本工具的評等準則。 評等敏感性 次順位債 任何高雄銀行國內長期評等的改變將可能對該行第二類資本債券評等造成同向影響。 受評第二類資本債劵明細: 巴塞爾協定II第二類資本債券: ISIN TW000G103097: 新台幣30億元, 2016年1月20日到期, 授予評等 ‘A(twn)’ 巴塞爾協定III第二類資本債券: ISIN TW000G103105: 新台幣13億元, 2020年8月6日到期, 授予評等 ‘A-(twn)’ ISIN TW000G103147: 新台幣1.5億元, 2021年12月3日到期, 授予評等 ‘A-(twn)’ ISIN TW000G103139: 新台幣6.5億元, 2021年10月29日到期, 授予評等 ‘A-(twn)’ ISIN TW000G103113: 新台幣7億元, 2020年9月5日到期, 授予評等 ‘A-(twn)’ ISIN TW000G103121: 新台幣12億元, 2021年3月25日到期, 授予評等 ‘A-(twn)’ 下列高雄銀行其他評等維持不變 國內長期評等’A+(twn)’; 評等展望穩定 國內短期評等’F1+(twn)’ Contact: Primary Analyst Cherry Huang, CFA Director +886 2 81757603 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Jenifer Chou Associate Director +886 2 81757605 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.