(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, November 25 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司授予台灣人壽保險股份有限公司（台灣人壽）保險公司財務實力評等‘A’，國內保險公司財務實力評等‘AA+(twn)’，評等展望為負向，與其 100% 持股者中國信託金融控股股份有限公司（中國信託金融控股，A／負向）的展望一致。 評等之關鍵影響因素 台灣人壽的保險公司財務實力評等考量到中國信託金融控股會在需要時提供資本或流動性支持的可能性高。依據中國信託金融控股企圖深耕壽險市場，以及承諾維持該公司法定風險性 資本適足率（RBC）在 250% 以上，惠譽視台灣人壽為該集團的核心子公司。若台灣人壽出現財務危機，按照台灣金融控股公司法規定，中國信託金融控股也需伸出援手。2015年底中國信託金融控股將挹注新 台幣120億元資本給台灣人壽，以支持該公司未來業務成長和資本水準。 2015年10月中國信託金融控股完成收購台灣人壽，預計於2016年1月1日以台灣人壽的品牌名稱合併台灣人壽與該公司旗下的中國信託人壽保險股份有限公司（中國信託人 壽，保險公司財務實力評等‘A’／負向）。2015年上半年底擬制性 RBC比率高於 300%。 台灣人壽的5,500位保險業務員與中國信託人壽1,900位業務員通路，及銀行保險、保險經紀與電話行銷通路互補。2015年上半年首年度保費的擬制性市佔率為 8.4%，在台灣26家壽險業者裡名列第四，而合併後總資產2015年上半年底為新台幣9,548億元（市佔率5%），是同業裡第六大業者。 惠譽預計合併後的企業實體將維持高比例的國外投資（主要是固定收益），以求獲得更高的報酬，獲利能力仍容易受到投資績效影響。2015年上半年底債券投資佔擬制性總投資資 產的 74%，而股票和房地產佔總投資的比例則低於 10%。債券部分大多數為投資等級，而該公司積極運用貨幣互換與無本金交割遠期外匯交易管理國外投資（約佔總投資資產的 56%）的匯率風險。 評等敏感性 母公司中國信託金融控股的堅定支持，支撐台灣人壽的評等。支持強度減弱為評等調降的關鍵因素。對中國信託金融控股的任何評等動作也會對台灣人壽的評等造成相應的調整。 Contact: Primary Analyst Joyce Huang, CFA Director +852 2263 9595 Fitch（Hong Kong） Limited 19/F Man Yee Building 68 Des Voeux Road Central, Hong Kong Secondary Analyst Jeffrey Liew Senior Director +852 2263 9939 Committee Chairperson Siew Wai Wan Senior Director +65 6796 7217 Date of Relevant Rating Committee: 24 November 2015 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Insurance Rating Methodology (pub. 16 Sep 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.