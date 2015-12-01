(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, December 01 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確定台灣中租迪和股份有限公司(中租迪和)之長期外幣發行人違約評等(IDR)及國內長期評等分別為‘BBB-’與‘A(twn)’，同時確認其 子公司合迪股份有限公司(合迪)之國內長期評等為‘A-(twn)’；評等展望皆穩定。詳細評等結果列示於本新聞稿末。 主要評等考量 發行人違約評等、國內評等與債券評等 中租迪和的評等反映該公司在台灣租賃/分期融資市場的穩固地位、具彈性的經營模式以及穩健的信用品質與獲利表現。抵減因素包含該公司以維持獲利為考量的風險偏好、依賴法人 融資的本質，以及因其姊妹公司仲利國際租賃在波動度較大的中國市場發展，以致集團曝險偏高。 合迪的國內長期評等低於中租迪和評等一級。主要反映該公司在中租迪和整體營運上的策略重要性。合迪之業務聚焦於營建用機具設備與運輸車輛融資市場，豐富其母公司之中小企業 融資業務。其與母公司高度的管理及營運整合，均強化母公司對合迪提供支援的高度意願。就合迪本身營運而言，該公司在維持良好的獲利與資產品質的同時，亦妥善管理其資本緩衝 於適切水位。 在2012年至2015上半年，中租迪和的整體獲利維持穩健，其資產報酬率約為3.4%-3.8%，主因其良好的淨利差與妥善控管的信用成本。受景氣成長趨緩影響，該公司 的資產品質略有弱化，主要來自其近幾年投入的房地產放款與合迪的運輸車輛融資。減損資產比率在2013年第三季由2013至2014年期間的2.4%或2.5%上升至2. 8%。惠譽預期該公司充足的風險緩衝，諸如有效風險計價法、適切的提存及資本水位，以及足夠的擔保品保障等，將有助該公司克服資產品質面臨的挑戰。 該公司資產成長率可能受經濟成長趨緩影響，由2011至2014年期間13.5%的年複合成長率在2015至2016年降至高個位數。中租迪和藉由增加新業務持續維持成長 動能，包含太陽能發電項目的直接投資、不動產融資專案以及微型企業放款，雖有助提升經營的多角化，然個別業務卻可能使中租遭逢非預期的特定市場風險。惠譽認為，考量中租迪 和多元的業務發展與適切的風險管理，對該公司整體而言，新業務帶來的風險應屬可控管範圍 。 國內市場強健的流動性環境對中租迪和的資金及流動性有相當的幫助，使其資金規劃得以搭配以短之長的營運策略。該公司多元的資金來源、低擔保借款比率，以及相對較短的資產存 續天期，皆有助抵減流動性的相關風險。 惠譽認為中租迪和將可保持充足的資本，以妥適因應景氣盛衰循環，權益比將約可保持在14％至15％的水準。該公司2015年上半年的權益比在派發上年度股息後約為13.2 %，而惠譽預期該比例在2015年底應可因獲利創造回到14%以上。 合迪目前在獲利與資產品質等方面的表現已達穩定。該公司的業務因2013年集團營運調整而受讓原中租迪和之運輸車輛融資項目，造成該公司的資產報酬率由之前近4%的水準， 調整至2015年上半年的2.9%。其獲利將隨業務移轉後穩定發展而漸趨穩定，且該公司維持其一貫之定價能力。合迪槓桿使用溫和，其2015年上半年的權益比率約為20% 。其風險管理架構與母公司整合，並維持有效的授信政策與流程。 評等敏感性 發行人違約評等、國內評等與債券評等 中租迪和的評等在短至中期內調升的可能性偏低，評等主要受限於該集團的成長風險偏好與其易受新興市場之嚴重經濟衰退所影響。如果該公司追求過於積極的成長且無相稱之資本增 強，及/或授信標準降低，可能對評等造成不利影響。而若集團的財務狀況出現惡化，亦將對該公司評等造成壓力。 合迪的評等與穩定展望，均與母公司中租迪和緊密相連。若兩者間在諸如如財務管理等各方面的整合能更強化，合迪的評等可望獲得調升。反之，如果原關係明顯減弱，包括所有權稀 釋以及合迪於集團內的策略地位弱化，將可能對合迪的評等產生壓力。中租迪和的評等若有改變將連帶影響合迪之評等。 中租迪和的無擔保主順位債與發行人的長期國內評等一致，此衡量基準係依據惠譽對主順位無擔保債券評等準則。中租迪和對該債券負有直接、無條件且無擔保之償債義務，且任何中 租迪和之評等改變將連帶影響其發行之債券評等。 評等結果列示如下: 中租迪和 長期外幣發行人違約評等(IDR)為'BBB-'；評等展望'穩定' 短期外幣IDR為'F3' 國內長期評等為'A(twn)'；評等展望'穩定' 國內短期評等為'F1(twn)' 主順位無擔保債券為'A(twn)' 合迪 國內長期評等為'A-(twn)'；評等展望'穩定' 國內短期評等為'F2(twn)' 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 Contact: Primary Analyst Shirley Hsu Associate Director +886 2 8175 7606 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Leo Wah Director +852 2263 9951 Committee Chairperson Mark Young Managing Director +65 6796 7229 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Apr 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.