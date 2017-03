(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/HONG KONG, December 16 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司公布台灣日月光半導體製造股份有限公司(ASE)國內長期信用評等為A+(twn),評等展望穩定。 主要評等因素 穩固的市場地位:日月光評等受益於該公司在270億美元外包半導體組裝與測試(OSAT)市場中,營收市佔率達19%的市場領導地位,以及在成長中的電子製造服務(EMS )業務上,具備綜合化的業務結構所支持。在OSAT業界中,日月光於先進封裝上地位卓然有成,係銅線封包業界市場領導者。 獲利率承受壓力:我們相信日月光2015年稅息前未含折舊、攤銷獲利(EBITDA)終端客戶產品銷售疲軟、低毛利率的EMS部門營收貢獻提高而受到壓力。然而,日月光持 續在OSAT市場中擴大市佔率,且台幣走貶,可望支持其獲利能力。日月光的獲利能力,歸功於高產能利用率與科技領導能力,是OSAT業界中最高。 循環與資本密集產業:日月光之評等受到OSAT行業之獨特性所限制,這包括高固定成本、資本密集,以及因此造成較波動的商業周期。顧客與產品集中,也會在低迷期間造成重大 風險,因為這種時候整合型積體電路製造廠可以在自家生產,而非外包業務給日月光這種OSAT公司。不過,日月光的積體電路整合性製造與解決方案能力、強健的財務狀況與彈性 緩解此等風險。 股利提高,自由現金流續低:我們預期日月光2015-16年自由現金流(FCF)在0.5%-1%之間(2014年為-0.9%),因大部分的業務現金流(CFO)將可能 會用在資本開支與股利上。日月光可能會提高股利以實現4%的目標股利收益率。高現金股利政策將會限制中期至長期之去槓桿速度。 主要假設 惠譽對本發行者評等案例之主要假設包括: - 2015年營收成長為接近10%,理由是受到SiP業務增長推動。 - 營運EBITDA毛利率下降50-100基點,理由是EMS業務擴大,先進封裝有密集價格競爭。 - 資本開支/營收比降至12%-13%(2014年為15.6%)。 - 大部分的業務現金流可能用在資本開支與股利上,而導致自由現金流續低。 評等敏感因素 負面評等預測:未來可能會個別或共同持續導致負面評等行動之因素包括: - 營運稅息前獲利(EBIT)毛利率低於5%(2014: 11.5%) - 經營業務所得資金(FFO)調整後槓桿比例超過2.0倍(2014: 1.95倍) - 自由現金流為負 正面評等預測:未來可能會個別或共同持續導致正面評等行動之因素包括: -營運稅息前獲利(EBIT)毛利率高於10% -經營業務所得資金調整後槓桿比例低於1.0倍 -配發股利前自由現金流毛利率提高至超過7%(2014: 3%)。 不過,除非日月光市佔率大幅增加,或業務風險降低,惠譽不太可能考慮調高評等。 資金流動性 充足的流通性:日月光的資金流動性仍將維持在足夠的水準。截至2015年九月底,日月光非限定用途現金為420億台幣,尚未動用的銀行貸款額度總額達到1,490億台幣, 足以支應其短期債務500億台幣。此外,日月光有良好的國際資本市場籌資能力,這從2013-2014年間的美元債的發行足以証實。 註:此為中文譯本,若與原英文版本有任何出入,請以英文版為準。 更多資訊請洽www.fitchratings.com Contact: Primary Analyst Nitin Soni Director +65 6796 7235 Fitch Ratings Singapore Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec City Tower 4 Singapore 038986 Secondary Analyst Kelvin Ho Director +852 2263 9940 Committee Chairperson Steve Durose Managing Director +61 2 8256 0307 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.