(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG/SYDNEY/SINGAPORE, December 19 (Fitch) 惠譽國際信用公司將台灣日月光半導體製造股份有限公司(日月光)的「BBB」外幣發行人違約評等評等(IDR)、「BBB」優先無擔保評等評等,及其「A+(twn)」國 內長期信用置入負向觀察名單。惠譽同時將 Anstock II Limited 在2017年到期之 2.125% 三億美元優先無擔保保證票據約的「BBB」置入負向觀察名。日月光無條件且不可撤銷消保證這些票據。 惠譽將日月光置入負向觀察,主因日月光提出以現金收購未持有之矽品精密工業股份有限公司(矽品)75.01% 的股份。該收購案的金額約為1290億台幣(約為40億美元)。 日月光已要求矽品高層在2015年12月21日前回應此收購提議,需在監管部門審核許可、以及矽品與日月光雙方股東的同意下,方可達成協議。日月光表示矽品高層對於與日月 光的投資案始終存有敵意,收購的條件之一即矽品終止或撤銷所提出之發行新股給紫光集團有限公司的交易案。 待提出之收購案有較明朗的發展和結果,且惠譽與公司高層討論收購資金來源與合併後企業實體的財務情況,將對觀察做出最後決定。我們可能會確認其評等在現有的水平和展望穩定 、或會調降評等,不過將限制在只降一級。 主要因素 較弱的槓桿比例、更強的市場地位:我們預料倘若交易真的發生,且全以債務融資,日月光的2016年備考經營業務所得資金(FFO)調整後槓桿比例將可能超過2.8倍,20 14年為1.95倍,而我們的調降指標為2.0倍。然而我們認為此併購案同時也可能對日月光在業務上帶來顯著利益,在外包半導體封裝測試業裡的市佔率可提昇至約30%,有 機會集合各項資源迎合快速成長之系統級封裝(SiP)業務的需求,達到成本綜效及相關利益。 就算交易完成且槓桿比例上升,假設我們在與公司方面商談後,判斷合併對整體經營風險的降低,足以彌補因信用指標走弱所造成之較高財務風險,那麼我們可能會確認日月光維持當 前的及展望穩定評等評等。 增加對矽品的影響力:假若矽品高層拒絕收購一案,基於日月光對整併台灣封測業的企圖心,且矽品高層對日月光的投資和與日月光合作一事懷有敵意,日月光有可能會試圖加強對矽 品的控制力道以影響矽品的策略走向。就算矽品在2015年12月21日前不同意與日月光進行商談,我們將會保留此觀察的結果,待得知日月光是否會對矽品進行更多投資及其金 額相關情勢更為明朗之際再下定論。 敏感因素 以下敏感因素只針對日月光,不包括收購矽品的交易。若收購矽品,假設合併後的實體擁有更強大的市場地位,我們將重新評估這些項目。 負面預測:未來可能會個別或共同持續導致負面行動之因素包括: - 營運稅息前獲利(EBIT)毛利率低於5%(2014:11.5%) - 經營業務所得資金(FFO)調整後槓桿比例超過 2.0 倍 - 自由現金流(FCF)為負 正面預測:未來可能會個別或共同持續導致正面行動之因素包括: - 營運稅息前獲利(EBIT)毛利率高於 10% - 經營業務所得資金調整後槓桿比例低於 1.0 倍 - 配發股利前自由現金流毛利率提高至超過7%(2014:3%). 除非日月光市佔率大幅增加或業務風險降低,惠譽不太可能考慮調升。 資金流動性及債務結構 2015年9月底時日月光持有無限制現金420億台幣、未動用承諾設施1490億台幣、短期債務500億台幣,以及潛在矽品收購成本1290億台幣。 動作完整清單 日月光半導體 - 長期外幣發行人違約評等為「BBB」,觀察負向 - 國內長期評等為「A+(twn)」,觀察負向 - 外幣優先無擔保評等為「BBB」,觀察負向 Anstock II Limited 發行之票據 - 2017年到期之 2.125% 三億美元優先無擔保保證票據的為「BBB」,觀察為負向 註:此為中文譯本,若與原英文版本有任何出入,請以英文版為準。 Contact: Primary Analyst Nitin Soni Director +65 6796 7235 Fitch Ratings Singapore Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec City Tower 4 Singapore 038986 Secondary Analyst Kelvin Ho Director +852 2263 9940 Committee Chairperson Steve Durose Managing Director +61 2 8256 0307 Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) here National Scale Money Market Fund Rating Criteria (pub. 24 Apr 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.