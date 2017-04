(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/JAKARTA, December 29 (Fitch) PT Fitch Ratings Indonesia telah mengafirmasi Peringkat Jangka Panjang Mata Uang Asing dan Mata Uang Lokal Issuer Default Ratings (IDR) PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo) di 'BB-' dengan Outlook Stabil. Fitch juga telah mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang Lippo di 'A+(idn)' dengan Outlook Stabil. Daftar aksi pemeringkatan yang lengkap dapat ditemukan pada bagian akhir dari artikel ini. Peringkat Lippo mencerminkan posisi pasarnya yang kuat dan rekam jejak yang telah terbukti dalam bisnis pengembangan properti di Indonesia. Peringkat yang diberikan juga mempertimbangkan arus kas berulang Perusahaan yang kuat, yang berasal dari portofolio aset kesehatan, ritel dan hospitality yang dimiliki/dikelola oleh Perusahaan. Selain itu, peringkat yang diberikan juga mempertimbangkan pendapatan berdasarkan fee dan dividen dari Real Estate Investment Trusts (REITs) yang dikelola oleh Perusahaan. Lippo juga memiliki akses yang kuat ke pasar obligasi dolar Amerika Serikat, yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengatur periode jatuh tempo utang dan meminimalisasi resiko pendanaan kembali. Peringkat Lippo mencerminkan skala Perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan lain di skala internasional yang memiliki peringkat lebih tinggi, dan juga rencana ekspansi jangka menengah yang agresif, yang kemungkinan akan menyebabkan leverage (net adjusted debt/ net property assets) tetap tinggi. Peringkat nasional di kategori 'A' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Namun adanya perubahan pada keadaan atau kondisi ekonomi bisa saja mempengaruhi kapasitas untuk membayar secara tepat waktu dibandingkan komitmen keuangan yang ditunjukkan oleh kategori peringkat yang lebih tinggi. FAKTOR-FAKTOR PENGGERAK PERINGKAT Perbaikan Arus Kas di 2016: Fitch memperkirakan arus kas yang dihasilkan Lippo akan membaik pada tahun 2016, yang sebagian besar dikarenakan oleh rencana penjualan beberapa aset ritel dan kesehatan yang telah stabil kepada REITs yang disponsori oleh Perusahaan. Penjualan perumahan juga akan tumbuh pada tahun 2016 dari basis yang rendah pada tahun 2015, didukung oleh reputasi Lippo. Lippo menjual properti dengan jumlah sedikit dibawah IDR3trn pada sembilan bulan pertama di 2015, yang adalah 73% dari target tahunan Perusahaan yang telah direvisi menjadi sekitar IDR4trn. Lippo menurunkan target pra-penjualan tahun 2015 dari kisaran IDR5trn dikarenakan oleh tingkat permintaan domestik yang lemah. Banyak dari peers domestik Lippo juga menurunkan target pada tahun 2015, yang diakibatkan oleh kondisi makroekonomi yang menantang dan ketidakpastian regulasi. Arus Kas Berulang Yang Kuat: Lippo memiliki portofolio aset yang dapat menghasilkan pendapatan berulang yang kuat, yang meliputi salah satu operator rumah sakit swasta terbesar di Indonesia, yang dimana terdapat permintaan yang kuat, dan juga salah satu dari franchise pusat perbelanjaan ritel yang terbesar di Indonesia. Porotfolio Perusahaan juga meliputi beberapa hotel dan institusi edukasi. Lippo juga menerima dividen dari REITs yang dikelola oleh perusahaan. Secara keseluruhan, sumber-sumber ini menghasilkan EBITDA berulang sekitar IDR1,2trn pada tahun 2014. Portfolio rumah sakit milik Lippo berkontribusi lebih dari setengah dari total arus kas berulang tersebut, yang mendukung stabilitas tingkat coverage dari fixed-charge, seperti biaya bunga dan biaya operating lease. Fitch memperkirakan tingkat recurring EBITDA/ fixed-charge cover Lippo akan membaik menjadi lebih dari 1,2x pada tahun 2016 dan seterusnya (2014: 0,9x; 2013: 1,0x), sejalan dengan rencana ekspansi rumah sakit dan pusat perbelanjaan ritel Perusahaan. Ekspansi Jangka Menengah Agresif: Lippo berencana untuk melanjutkan ekspansi portofolio rumah sakitnya di luar Jakarta, dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan first-mover pada daerah-daerah yang menjadi target pengembangan. Perusahaan memperkirakan akan membelanjakan sekitar IDR4-8trn sampai 2018 untuk ekspansi rumash sakit dan pusat perbelanjaan ritel, tergantung pada tingkat permintaan dan prioritas dari proyek-proyek tersebut. Akan tetapi, hanya sekitar setengah dari belanja modal ini yang bersifat committed, dan Fitch memperkirakan sebagian besar pendanaan untuk ekspansi ini akan berasal dari penjualan aset-aset kepada REITs milik Perusahaan. Headroom Peringkat Terbatas: Tingkat leverage Lippo ada di kisaran 49% pada akhir September 2015, lebih tinggi dari 39% pada akhir 2014 yang dikarenakan oleh tingkat pra-penjualan dan koleksi kas yang lebih lemah, dan juga depresiasi Rupiah yang tajam pada 3Q15. Fitch menilai bahwa tingkat leverage Lippo termasuk tinggi untuk peringkat IDR 'BB-'. Akan tetapi, Fitch memperkirakan Lippo untuk dapat menjaga tingkat leverage di bawah 50% dalam jangka menengah, yang didukung oleh kemampuan Perusahaan untuk mendanai keperluan belanja modal dan pembelian tanah secara lebih awal melalui REITs milik Perusahaan. Ketidakmampuan Perusahaan untuk mendanai keperluan belanja modal dan pembelian tanah secara lebih awal atau melalui sumber dana lainnya yang bukan tergolong hutang dapat mengakibatkan tindakan pemeringkatan negatif. Fitch juga telah merevisi sensitivitas-sensitivitas peringkat, termasuk indikator interest coverage, dimana sekarang akan dinilai dengan basis konsolidasi terhadap keseluruhan perusahaan (lihat bagian Sensitivitas Peringkat di bawah). Hal ini sejalan dengan perlakuan Fitch terhadap sebagian besar pengembang properti di Asia, dan juga merupakan indikator yang lebih baik untuk berubahnya profil resiko, yang berasal dari rencana ekspansi jangka menengah Perusahaan. ASUMSI UTAMA Asumsi utama dari Fitch yang digunakan untuk rating case Perusahaan termasuk: - Penjualan perumahan untuk tumbuh manjadi lebih dari IDR4,5trn pada tahun 2016 - Marjin EBITDA melemah ke kisaran 30% pada tahun 2015, tetapi membaik pada tahun 2016 - Penjualan aset kepada REITs akan meningkat pada tahun 2016 dan 2017 - Belanja modal sebesar IDR4-8trn sampai tahun 2018 SENSITIVITAS PERINGKAT Negatif: Perkembangan di masa depan yang mungkin, secara individu maupun kolektif menurunkan peringkat antara lain: - Peningkatan secara berkelanjutan pada tingkat leverage menjadi lebih dari 50% - Pelemahan secara berkelanjutan dari rasio EBITDA berulang terhadap biaya bunga dan operating lease menjadi di bawah 1,2x - Ketidakmampuan untuk membiayai belanja modal secara lebih awal Tindakan pemeringkatan yang positif tidak diantisipasi dalam jangka menengah dikarenakan skala dan basis pendapatan berulang Perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan Perusahaan lain di skala internasional yang memiliki peringkat lebih tinggi. Fitch juga memperkirakan tingkat leverage Lippo akan tetap tinggi pada jangka menengah yang dikarenakan oleh rencana ekspansi Perusahaan. Daftar lengkap dari tindakan pemeringkatan adalah sebagai berikut: PT Lippo Karawaci Tbk - Peringkat Jangka Panjang Mata Uang Asing IDR diafirmasi di 'BB-'; Outlook Stabil - Peringkat Jangka Panjang Mata Uang Lokal IDR diafirmasi di 'BB-'; Outlook Stabil - Peringkat senior tanpa jaminan diafirmasi di 'BB-' - Peringkat Nasional Jangka Panjang diafirmasi di 'A+(idn)'; Outlook Stabil Theta Capital Pte Ltd - USD250m 7% note senior tanpa jaminan jatuh tempo di 2019 diafirmasi di 'BB-' - USD403m 6,125% note senior tanpa jaminan jatuh tempo di 2020 diafirmasi di 'BB-' - USD150m 7% bond senior tanpa jaminan jatuh tempo di 2022 diafirmasi di 'BB-' Kontak: Analis Utama Hasira De Silva, CFA (Peringkat Internasional) Director +65 6796 7240 Fitch Ratings Singapore Pte Ltd 35-05 Suntec Tower Four Singapore 038986 Analis Utama Bernard Kie (Peringkat Nasional) Analyst +62 21 2988 6815 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower Jl Prof Dr Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Analis Kedua Bernard Kie (Peringkat Internasional) Analyst +62 21 2988 6815 Ketua Komite Vicky Melbourne Senior Director +61 2 8256 0325 Date of Relevant Rating Committee: 23 Desember 2015 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Kriteria yang digunakan, 'Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage', tanggal 17 Agustus 2015 dan 'National Scale Ratings Criteria', tanggal 30 Oktober 2013 dapat diperoleh di www.fitchratings.com Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat. Applicable Criteria Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. 