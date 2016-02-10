(The following statement was released by the rating agency)
Link to Fitch Ratings' Report: Financial Institutions 2016
Outlooks Compendium
here
LONDON, February 10 (Fitch) Fitch Ratings has published its
global compendium of
financial institutions' outlooks for 2016, reviewing the banking
sectors for
over 35 countries or geographical regions.
Fitch's "Financial Institutions 2016 Outlooks Compendium" is
available at
www.fitchratings.com or by clicking the link above.
Contact:
David Weinfurter
Managing Director
+44 (0) 20 3530 1505
Fitch Ratings Limited
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David Turner
+44 20 3530 1442
Media Relations: Elaine Bailey, London, Tel: +44 203 530 1153,
Email:
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Additional information is available at www.fitchratings.com.
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