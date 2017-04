(The following statement was released by the rating agency) DUBAI, February 17 (Fitch) Produk asuransi syariah semakin berkembang dan terus memantapkan pijakannya di pasar asuransi Indonesia, negara Muslim terbesar dengan lebih dari 200 juta populasi. Dengan populasi Muslim yang besar, tentunya terdapat besar potensi pasar yang belum tergali bagi produk takaful yang berbasis pada prinsip-prinsip Islami. Namun, sejauh ini total premi bruto dari industri asuransi dan reasuransi syariah masih terhitung rendah bila dibandingkan dengan keseluruhan industri asuransi di Indonesia. Pangsa pasar asuransi syariah semakin meluas menjadi 6,2% dari total keseluruhan premi bruto industri asuransi di Indonesia pada akhir tahun 2015, dibandingkan dengan pangsa pasar sebesar 2,6% pada akhir tahun 2010. Premi bruto sektor asuransi syariah tumbuh sebesar 4,1% menjadi IDR 10,5 trilyun di 2015, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan di tahun sebelumnya di tengah perlambatan pertumbuhan GDP riil Indonesia, namun masih lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sektor asuransi konvensional yang hanya tumbuh sebesar 1,6%. Undang-undang perasuransian yang dikeluarkan di 2014 menyatakan bahwa perusahaan asuransi/reasuransi konvensional harus melakukan spin-off atas unit usaha syariahnya ketika total dari Dana Tabarru (dana hasil kontribusi dari peserta) dan Dana Investasi peserta dari unit usaha syariah yang dimaksud telah mencapi 50% dari total dana induknya atau maksimum dalam waktu 10 tahun sejak berlakunya UU yang dimaksud. Fitch memperkirakan peraturan mengenai spin-off wajib tersebut dapat menstimulasi pertumbuhan dan daya saing industri asuransi syariah di Indonesia dalam jangka panjang. Perusahaan asuransi diperkirakan akan lebih fokus dalam peningkatan bisnis syariah mereka, dan secara bertahap meningkatkan kapasitas dan kapitalisasi mereka untuk mencapai kematangan yang diperlukan untuk akhirnya dapat berdiri sendiri secara independen dari perusahaan konvensional afiliasinya. Meski demikian, Fitch yakin bahwa konsolidasi pasar akan terjadi secara berangsur, mengingat kondisi pasar dan cukup banyaknya waktu yang diberikan Regulator untuk perusahaan asuransi mengembangkan unit syariah mereka secara sepenuhnya. Laporan lengkap "Indonesia Takaful Dashboard" dapat diakses melalui www.fitchratings.com. Kontak: Bashar Al Natoor Global Head of Islamic Finance +971 4 424 1242 Fitch Ratings Limited Al Thuraya Tower 1 Office 1805 Dubai Media City Cheryl Evangeline Associate Director +62 21 2988 6814 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.