(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, March 04 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認中華票券金融公司(華票)評等，包括長期發行人違約評等(IDR)為'BBB'，展望穩定。詳細評等結果列示於本新聞稿末。 評等理由 發行人違約評等、國內評等與個別實力評等 華票的發行人違約評等、國內評等與個別實力評等反映其在台灣票券業強健的市場地位、良好的保證業務授信品質與管理妥適的核心資本水準。其評等亦考量產業結構性因素，包含有 限的營運範疇、易受利率波動影響的財務表現、倚賴批發性融資的本質，以及相較於本國銀行業而言較高的授信與流動性集中風險。 華票穩定的評等展望反映惠譽預期該公司在成長商業本票保證業務及持有較大的債券與票券部位之際仍將維持審慎的風險承擔與適切的流動性。此外，非預期且急遽的利率上升所導致 的相關風險因其固定收益投資之存續期間短而有所抵減。 儘管華票的債券與票券部位在中央銀行於2015年下半年下調利率後有明顯擴張，其資本水位仍維持在健全水準。加權風險性資產的增加實屬和緩且增加幅度低於其內生資本的成長 ，主因新增的固定收益投資多屬投資等級且存續期間短。華票的惠譽核心資本比率由2014年底的13.4%增加至2015年底的13.9%。 惠譽認為華票對不動產業增加的保證業務所帶來的相關曝險應屬可控管範圍。該公司專注於信用良好的企業客戶，其保證成數亦相當保守，約在50%的水準。同時，華票資產負債端 的流動性良好且用來做附買回交易的標的資產信用品質相當良好，有助和緩其倚賴批發性融資的相關風險。 支援評等及支援評等下限 華票的支援評等與支援評等下限，反映政府在必要時可提供其所需支援的可能性有限。 評等敏感性 發行人違約評等、國內評等與個別實力評等 華票評等受限於前述的各項結構性因素。未來該公司若發生授信標準惡化、因授信部位或市場風險明顯增加造成其整體資本體質減弱，或無預警的市場波動導致流動性壓力，可能對其 評等產生壓力。 華票與其最大股東台灣工業銀行的合併計畫現已暫緩，主因台灣工銀於2016至2017年期間以轉型成商業銀行為其要務。惠譽認為，華票與台灣工業銀行的合併，可能會對華票 的評等有相當的影響。如有合併案細節之相關公告，惠譽將可能採取相關的評等調整。 支援評等及支援評等下限 支援評等與支援評等下限取決於政府提供即時支援的意願。 詳細評等結果列示如下: 長期外幣IDR確認為 'BBB'；評等展望穩定 短期外幣IDR確認為 'F3' 國內長期評等確認為 'A+(twn)'；評等展望穩定 國內短期評等確認為 'F1(twn)' 個別實力評等確認為 'bbb' 支援評等確認為 '4' 支援評等下限確認為 'B+' 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 Contact: Primary Analyst Sophia Chen, CFA, CPA Director +886 2 8175 7604 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd. Taipei, Taiwan Secondary Analyst Clark Wu Associate Director +886 2 8175 7602 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com. Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.