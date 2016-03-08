(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, March 08 (Fitch) 惠譽評級發布中國的中航國際租賃有限公司（中航租賃）‘BBB+’的長期發行人違約評級以及‘F2’的短期發行人違約評級，評級展望穩定。 自2007年以來，中航租賃一直是中國航空工業集團公司（中航工業）的子公司，截至2015年底，中航工業對中航租賃持股比例約為51%。中航工業及其附屬機構是中國唯一 具備軍用和民用飛機製造能力的製造企業，對中國的國防戰略具有重大意義。中航租賃與中航工業高度融合，並為國產飛機和航空業供給鏈提供專門的融資服務。 關鍵評級驅動因素——中航租賃的發行人違約評級 中航租賃的評級與其母公司中航工業的強力支持密切相關，而惠譽認為中航工業因與中國主權之間的關係非常密切所以具備高水平的信用實力。但是，中航租賃的核心租賃產品是小型 渦輪螺旋槳區域客機，鑒於該產品在中國的現役飛機中所占份額較小，所以現階段對其母公司的重要性有限。中航租賃的獨立財務實力一般，體現了在資產快速增長並依靠批發融資的 背景下，該公司的資本金水平和資產質量承受一定的壓力。 中航租賃與中航工業共享品牌並受益於該集團提供的資金支持和客戶資源。中航工業對中航租賃進行全面管理控制，公司的高管和董事會成員均由集團任命。此外，中航工業密切監督 該公司的戰略和財務規劃。 ‘穩定’的評級展望體現了惠譽預計中航租賃與其母公司的經營融合度（包括戰略和資本管理）不會在評級時段內發生重大變化。因此，該展望與惠譽對中航工業和中國主權的信用觀 點一致。 中航租賃成立於2007年，是唯一一家具備飛機製造背景的中資租賃公司。除了飛機租賃業務，中航租賃還利用其母公司的品牌推廣集團的民用產品，如電子信息設備、發電機組和 各種工業行業所需機械。 評級敏感性——中航租賃的發行人違約評級 如果中航租賃的目標業務板塊對中國航空業及其母公司集團航空業務的發展的戰略重要性提高，則惠譽可能上調公司的評級。 如果中航租賃預期母公司之間的關聯性弱化，如母公司持股顯著降低且公司在集團的戰略地位降低，則惠譽可能下調公司的評級。如果關聯性消失，則有可能有多評級的調降。 中航工業和中國主權的評級的任何變化都可能對中航租賃的評級產生同等幅度的影響。 聯繫人 註:此為中文譯本,如與原英文版本有任何出入,請以英文版為準。 首席分析師 Jonathan Lee（李信佳） 高級董事 +886 2 8175 7601 澳洲商惠譽有限公司台灣分公司 台北敦化北路205號13層1306室 第二分析師 Clark Wu（吳季愷） 聯席董事 +886 2 8175 7602 評級委員會主席 Mark Young 董事總經理 +65 6796 7229 詳情參見：www.fitchratings.com Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com. Applicable Criteria Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Apr 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.