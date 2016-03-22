(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, March 21 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認高雄銀行(高銀)長期國內評等‘A+(twn)’與國內短期評等‘F1+(twn)’。評等展望穩定。詳細評等結果列示於本新聞稿末。 評等理由 國內評等 評等結果反映，在必要時持有高銀45%控制股權之最大股東高雄市政府(高市府)，或中央政府(主權評等：A+/正向展望)間接透過高市府提供支援的可能性極高。主要考量高 雄市為台灣第二大直轄市與高銀和高市府之間緊密的關聯性：包含高市府長期作為高銀最大股東、高市府對高銀董事會和管理階層的有效管控權，以及高銀承辦高市府各項政策性任務 等因素。高銀係高市府的代理市庫，並依市府政策提供低收入戶房屋貸款與學生貸款等。 評等的穩定展望反映惠譽認為高銀與高市府在短中期內的關聯性將持續緊密，有鑒於高市府對高銀的控制股權，以及該行重要的政策性角色。 高市府長期協助高銀發展日常業務。惠譽預期，在必要時高市府或中央政府間接透過高市府將提供高銀所需之特別支援：包含該行為符合較為嚴謹之巴塞爾協定III資本規範的現金 增資計畫。高銀的資本水準偏低，其2015上半年底的惠譽核心資本比率為7.07%，而同業平均約為10.9%。由於該行的低利政策性貸款部位稍多，導致獲利略低於同業， 因而使其內部資本生成微弱。 次順位債 高銀之巴塞爾協定III第二類資本債券評等較其國內長期評等低二個評級，其中0個評級代表不履約風險，2個評級代表損失程度，以反映相較國際標準版的巴塞爾協定III第二 類資本債券僅低於基準評等一個評級，台灣該債券的回收可能性較低。國際標準版之無法存續事件為主管機關決議銀行債劵持有人得吸收損失或需要政府增資，而台灣則採用較不易觸 發的銀行接管為無法存續事件。惠譽認為政府通常在資本水準相當低時才會進行破產程序，因而降低債劵回收得可能性。 高銀次順位債券的基準評等為該行以政府支援為基礎的國內長期評等。惠譽認為，高市府或中央政府透過高市府，於必要時提供高銀所需支援以履行債務的意願極高。 上述評等標準係根據惠譽對銀行次順位及混合性資本工具的評等準則。 評等敏感性 國內評等 高銀的評等取決於政府提供該行即時支援的意願。若高銀對高市府的政策性角色下降，或高市府對高銀的股權及控制權發生弱化，高銀的評等可能因而調降。 次順位債 任何高雄銀行國內長期評等的改變將可能對該行第二類資本債券評等造成同向影響。 詳細評等結果列示如下: 國內長期評等確認為 'A+(twn)'；評等展望穩定 國內短期評等確認為 'F1+(twn)'。 巴塞爾協定III第二類資本債券： 國內長期評等確認為 'A-(twn)'。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 Contact: Primary Analyst Jenifer Chou, CFA, FRM Associate Director +886 2 81757605 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Cherry Huang, CFA Director +886 2 81757603 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +61 2 8256 0310 Date of Relevant Rating Committee: 20 July 2015 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.