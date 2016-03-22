(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, March 22 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認合作金庫票券公司(合庫票)及合作金庫證券公司(合庫證)之評等，評等展望穩定。合庫票與合庫證均為合庫金融控股公司(合庫金控)完全持有之 子公司，而合作金庫銀行為合庫金控完全持有的最大子公司。詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 評等理由-發行人違約評等(IDR)、國內評等及支援評等 合庫票與合庫證的評等取決於母公司合庫金控與政府(合庫金控最大股東)予以支援的高度可能性，主要考量合庫金控與政府的緊密關係以及台灣金控法規定，合庫金控在子公司財務 狀況顯著惡化時有提供協助之義務。政府(主要透過財政部)與其他公營企業持有合庫金控近35%的股權。合庫金控藉由其子公司合作金庫銀行密切配合政策推展其業務。合作金庫 銀行在台灣以資產排名為第三大銀行，具系統重要性且存款市佔率高，2015年底該比率為7.3%。 惠譽認為合庫票與合庫證僅佔合庫金控資產的一小部分，因此合庫金控有充足的財務能力支援其子公司。合庫票與合庫證為集團重要成員，鑑於其管理階層及策略的高度整合與品牌共 享等因素。 合庫票在2015年的稅前盈餘年成長率達49%，主要來自於壞帳收回以及商業本票保證與公司債投資部位增加。惠譽核心資本 (FCC) 比率因其基期較低的成長，由2014年底的16.3%下滑至2015年底的15%。惠譽預期該公司在2016年將由於擴展保證業務使其FCC比率稍降，但仍維持高於多數同 業12%-13%的水準。 合庫證的獲利維持較大的波動性；該公司在2015年獲利成長約11倍，最主要來自其大額自營交易獲利，另有部分來自融資利息與證券承銷手續費收入。該公司的資本適足率在2 015年底維持在692%的強健水準(2014年底為758%)。惠譽預期其資本在2016年係因投資成長策略而稍降，但仍可維持在高於同業300%-500%的範圍。 合庫票及合庫證的展望穩定，反映惠譽預期政府在中期內將維持對合庫票與合庫證的實質控制權與強健支援。 評等敏感性-IDR，國內評等及支援評等 台灣主權評等若發生大於一個評級的調整，以及集團提供支援的預期若有改變－包含政府對合庫金控與合作金庫銀行的支援程度下降，和/或若惠譽不再視合庫票及合庫證為集團核心 子公司時，可能對合庫票及合庫證的評等造成同向影響。 合庫票及合庫證之評等分析報告將於近期內發佈至www.fitchratings.com. 詳細評等結果列示如下: 合庫票 長期外幣發行人違約評等(IDR)確認為 'A-'；展望 '穩定' 短期外幣IDR確認為 'F1' 國內長期評等確認為 'AA(twn)'；展望 '穩定' 國內短期評等確認為 'F1+(twn)' 支援評等確認為 '1' 合庫證 國內長期評等確認為 'AA(twn)'；展望 '穩定' 國內短期評等確認為 'F1+(twn)' 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 Contact: Primary Analyst Cherry Huang, CFA Director +886 2 8175 7603 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Jenifer Chou Associate Director +886 2 8175 7605 Committee Chairperson Tim Roche Senior Director +612 82560310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Apr 2015) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.