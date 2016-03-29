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SYDNEY/HONG KONG/SINGAPORE, March 29 (Fitch) Panda
Bond Market:
Regulatory and Liquidity Issues Restricting Growth Despite Low
Yields
25.711
201
5
200--
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