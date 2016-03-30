(The following statement was released by the rating agency)
BEIJING/HONG KONG, March 30 (Fitch)
BBB-/148
23
2016310
16426
24.3%
29.8%36
50
201568.16%2016-20182
018
9.1%10.1%12.1%0.
6% -
8.5%9.5%11.5%
240-390400-4
504
50-610
201511'2''3''BB+''B
BB-'
201520%52015
6
'b+'
Katie Chen
+86 10 8517 2135
2
191903
Grace Wu
+852 2263 9919
Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935,
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