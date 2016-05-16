(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, May 15 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年5月13日發布于：here e?id=1004436 惠譽評級已授予中國國際金融（香港）有限公司（中金香港；BBB+/穩定）發行的20億美元的中票計劃‘BBB+’的最終長期評級。惠譽同時授予該中票計劃下所發行的高級 無抵押票據‘BBB+’的最終評級，該票據本金5億美元、票息率為2.75%、將於2019年到期。 該票據由CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited (CICC Hong Kong Finance)發行，並由中金香港提供無條件且不可撤銷的擔保，CICC Hong Kong Finance是中金香港設立的境外特殊目的機構。中國國際金融股份有限公司（中金公司；BBB+/穩定）已提供一份維好協議，旨在確保中金香港和CICC Hong Kong Finance有充足的流動性可以履行其各自對該票據的償付義務。發行額度在惠譽2016年4月為中金公司評級時對其槓桿率的前景預測範圍之內。 中金香港計劃將票據發行的所得收益用於營運資金和一般公司用途。惠譽最終收到的文件與此前已取得的信息一致，因而最終評級與2015年5月5日發布的預期評級一致。 中金香港是中金公司的唯一境外投行分支機構，也是中金公司全資所有的核心子公司，並且高度整合在中金公司的運營中。中金香港是中金公司投資和境外融資業務的主要海外平台， 並負責中金公司的跨境投行業務，此類業務對於中金公司擴大其國際影響力的戰略發展目標具有重大意義。2015年，中金香港占中金公司總資產的23.4%，為中金公司的總收 入貢獻18.5%。 關鍵評級驅動因素 該項中票計劃下所發高級票據的評級主要反映出惠譽評估認為中金公司向中金香港和CICC Hong Kong Finance提供支持的可能性極高。惠譽認為，如果擔保人或發行人發生違約，將對中金公司造成重大的名譽風險並損害其影響力。 擔保票據構成CICC Hong Kong Finance的直接非次級無條件無抵押債務，並與其其他現有和未來的非次級無抵押債務具有同等位次。在維好協議下，中金公司將確保中金香港和CICC Hong Kong Finance能夠履行其對擔保票據的償付義務、維持償付能力並持續盈利。 維好協議的執行過程中可能遇到實際操作上的困難，因為維好協議的法律效力不等同于擔保。但是，母公司層面的協議表明了如有需要中金公司會為擔保人和發行人提供支持的強烈意 愿。 評級敏感性 該項中票計劃的評級將與中金公司為擔保人和發行人提供支持的意願或能力的任何顯著變化直接相關。 聯繫人： 首席分析師 Jonathan Lee（李信佳） 高級董事 +886 2 8175 7601 澳洲商惠譽有限公司台灣分公司 台北敦化北路205號13層1306室 第二分析師 Clark Wu（吳季愷） 聯席董事 +886 2 8175 7602 評級委員會主席 Mark Young 董事總經理 +65 6796 7229 相關評級委員會日期：2016年4月29日 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係： Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見www.fitchratings.com 適用標準 Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Apr 2015) 更多披露 Solicitation Status Endorsement Policy 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 Applicable Criteria Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 28 Apr 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.