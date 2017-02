(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI/LONDON/SINGAPORE, May 23 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司預期,經濟成長趨緩除開始對台灣銀行業獲利造成衝擊外,亦將損及其資產品質。然而,惠譽對台灣銀行業的展望維持穩定,乃基於國內系統流動性充足、失業 率穩定在4%水準,以及惠譽預期中國將避免其名目國內生產毛額(GDP)再發生如2015年顯著下滑之情形。 台灣的GDP自2015年第三季起開始萎縮。根據中華民國行政院主計總處所發佈之預算數顯示,繼2015年第四季的GDP與去年同比衰退0.5%後,2016年第一季再度 與去年同比下降0.8%。海外需求減少-大中華地區尤其明顯-是造成經濟衰退的一大主因,相較之下台灣國內的消費目前則維持穩定。 惠譽預期台灣銀行業2016年的獲利在歷經2015年持平的表現後將出現下滑,目前從國內部分大型民營銀行前四個月的獲利數字看來亦符合此趨勢。銀行獲利因人民幣衍生性商 品或目標可贖回遠期契約(Target Redemption Forward;TRF)相關的損失準備計提增加而有所降低,此外,自2015年九月以來的連續三次降息亦對利差造成壓力。 上述降息措施將壓縮放款利差以及台灣政府債券殖利率。企業的貸款需求偏低,反映其資本支出有限,此情形若未造成經濟下滑也將增加台灣經濟成長持續疲弱的風險。銀行業放款相 較於2015年第一季3%的成長率,2016年第一季則呈現零成長。惠譽預期中小企業與個人貸款在2016年第一季後將增加,雖有助抵減銀行利差的壓力但整體放款成長將繼 續受壓,因為中小企業及個人放款的成長不太可能抵減大企業疲弱的信用需求。 銀行90天逾期放款在2016年第一季由較低的基期上升了10%,惠譽預期以IFRS基礎計算之減損放款佔總放款比重將由2015年底的1.2%增加至2016年底的1. 4%。資產品質的風險可能來自於佔總放款20%至30%的中小企業放款、佔比約為35%的個人房貸與不動產相關放款,以及佔銀行業總資產7%的中國相關放款。話雖如此,中 國相關的風險集中度在去年有所降低,因銀行隨中國經濟成長趨緩而減少對中國銀行的跨境曝險以及對中國台商的放款。 惠譽預期利率將維持在低水位,降低借款人使用負債的成本,家戶的槓桿也不會增加。銀行業吸收損失的能力增強,係由於銀行在符合更為嚴謹的法規之下累積了額外的資本緩衝。 惠譽對台灣多數銀行的穩定展望可能受到整體環境的影響,包含經濟衰退延長、中國經濟成長放緩程度更甚預期,或房地產價格大幅修正等。惠譽的基礎情境假設不包含上述情形。若 銀行出現諸如鬆懈作業程序或授信標準等顯著增加風險胃納的跡象,可能將影響其評等,但惠譽仍未觀察到此類情事。 註:此為中文譯本,若與原英文版本有任何出入,請以英文版為準。 Contact: Cherry Huang Director, Banks +886 2 8175 7603 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd., Taipei Johathan Lee Senior Director, Banks +886 2 81757601 Janine Dow Senior Analyst, Fitch Wire +44 20 3530 1464 Fitch Ratings Limited 30 North Colonnade London E14 5GN Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Related Research Asia-Pacific Sovereign Overview 1Q16 here Taiwan here ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.