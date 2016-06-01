(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG/SHANGHAI, June 01 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年5月25日發布于：here 7 惠譽評級已將北京汽車集團有限公司（北汽集團）的長期發行人違約評級由‘A-’級下調至‘BBB+’級，展望穩定。惠譽同時將公司的高級無抵押評級以及由BAIC Inalfa HK Investment Co. Limited發行並由北汽集團擔保的債券的評級由‘A-’級下調至‘BBB+’級。 下調評級反映出北汽集團的財務狀況弱化。2015年底，其按比例合併的運營資金流調整後凈槓桿率由2014年的1.7倍猛增至3.3倍，其自主品牌運營的損失增加，並且大 規模資本開支和運營資金增加導致資金流出。 穩定的評級展望反映出惠譽認為北汽集團將通過改善運營情況來降低槓桿率。 通過合資公司之一——北京奔馳汽車有限公司（北京奔馳）銷售額的快速增長、降低自主品牌的損失並減少注資，北汽集團將能夠降低槓桿率。 北汽集團的評級在其‘BB+’級的獨立評級基礎上上調了三個子級，反映出其與北京市政府的緊密的經營及戰略聯繫。北汽集團由北京市國有資產監督管理委員會（北京市國資委） 非直接全資所有，是北京市政府開展汽車行業開發計劃的唯一平台，而汽車行業是當地經濟的支柱產業。北汽集團是北京最大的納稅企業，其員工人數超過10萬，大多數為本地居民 。 關鍵評級驅動因素 財務狀況削弱：惠譽對北汽集團財務狀況的評估中按比例合併了集團與現代汽車公司（BBB+/穩定）和戴姆勒股份公司（A-/穩定）成立的兩家合資公司。其財務狀況受到合資 公司良好的盈利能力和持續為正的凈現金狀態的支持，但是集團控股公司較弱的財務狀況和未上市的子公司削弱了這類正面影響。2015年北汽集團按比例合併後的EBIT利潤率 下降至3.5%（2014年為4.7%），運營資金流調整後的凈槓桿率上升至3.3倍（2014年為1.7倍）。公司疲軟的財務狀況是主要的評級限制因素。 去槓桿計劃：北汽集團已透露一項去槓桿計劃，其中包括改善運營狀況和發行股票。北京奔馳具備良好的增長勢頭和強大的產品生產線，因而惠譽認為，北京奔馳的利潤率將會上升， 其對北汽集團的現金流貢獻也將上升。惠譽預計在2016年，隨著集團以SUV取代出現虧損的轎車車型，其自主品牌業務的虧損將會降低。此外，北汽集團的管理層認為政府補貼 和發行股票將會降低集團的槓桿率。惠譽認為去槓桿計劃能否成功將取決於管理層執行力和股票市場的穩定性。 汽車銷售增速放緩：惠譽預計到2020年前，中國的汽車銷售增速將放緩至中個位數水平，而產能仍將快速增長。競爭加劇將給整個行業的利潤率造成壓力。這一情況已經體現在商 用車和轎車領域中。SUV是唯一未受負面影響的領域，但隨著更多製造商推出SUV車型加入競爭，SUV領域也同樣面臨利潤率縮水的問題。惠譽預計在中期內，北汽集團將面臨 更激烈的競爭和更大的利潤率壓力。 主要汽車製造商：北汽集團是中國第五大汽車製造商，2015年其按銷售額計算的市場份額為10.1%。乘用車和商業車約占2015年北汽集團銷售額的80%和20%。北汽 集團的乘用車產品組合多元化，提供大中小型轎車、SUV及MPV以滿足主流和高端市場的客戶需求。 強有力的政府支持：北京市政府為北汽集團提供強有力的政策和財務支持，如與各級監管機構協調，協助集團與現代汽車公司和戴姆勒股份公司成立合資公司，並向集團提供大量注資 和財務補貼。北京市政府還負責購買北汽集團約一半的電動車，出租車和政府公車等大多數北京市政府電動車都購自北汽集團。 合資公司結構降低風險：北京現代和北京奔馳的銷售額約占北汽集團銷售額的將近一半，所以是集團核心的利潤創造企業。這兩家合資公司生產外資合作夥伴的現有車型，並利用外資 合作夥伴成熟的品牌效應。合資公司的研發成本不高，產品開發和品牌推廣方面承擔的風險相對較低，並且符合更為嚴格的海外安全和環保標準。 派息來源改善：一旦北京奔馳將其2015年淨利潤的一半以股息形式支付，北汽集團的股息收入將更為平衡。以往，北汽集團的主要股利來源為北京現代。惠譽預計在未來三年內， 隨著銷售額增加、資本開支減少，北京奔馳的股息將會上升。 關鍵評級假設 - 2016-2018年間，在將北京奔馳和北京現代按比例整合的會計處理方式下，資本開支不超過每年140億 - 北京奔馳和北京現代維持現有的派息率 - 2016-2018年間，北京奔馳和自主品牌的運營利潤率提升 評級敏感性 正面：可能單獨或共同導致惠譽採取正面評級行動的未來發展因素包括： - 北汽集團的市場競爭地位大幅提升，包括北京奔馳和北京現代的市場份額持續上升、集團自主品牌的規模持續擴大、利潤率持續提升 - （在按比例合併北京奔馳和北京現代的會計處理後）運營資金流調整後的凈槓桿率持續低於2.0倍 - 與北京市政府的關聯性更密切 負面：可能單獨或共同導致惠譽採取負面評級行動的未來發展因素包括： - 集團的業務狀況持續弱化，如出現重大不利的監管變化，或自主品牌持續發生毛損失 - （在按比例合併北京奔馳和北京現代的會計處理後）運營資金流調整後的凈槓桿率持續高於3.0倍 - 與北京市政府的關聯性弱化 聯繫人： 首席分析師 Roy Zhang（張興昀） 聯席董事 +852 2263 9979 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號 萬宜大廈19樓 第二分析師 Charles Li（勵東超） 分析師 +86 21 5097 3016 評級委員會主席 Kalai Pillay 高級董事 +65 6796 7221 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見 www.fitchratings.com 適用標準 Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) 更多披露 Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form Solicitation Status Endorsement Policy 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 Applicable Criteria Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.