(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/HONG KONG, June 06 (Fitch) 惠譽國際信用公司確認將日月光半導體製造股份有限公司（日月光）的「BBB」長期外幣發行人違約評等（IDR）、「BBB」優先無擔保評等，及其「A+（twn）」國內長 期評等維持負向評等觀察。惠譽同時將Anstock II Limited 在2017年到期之2.125% 三億美元優先無擔保保證票據約的「BBB」維持負向評等觀察。 今天的評等行動反映日月光與矽品精密工業股份有限公司（矽品）在2016年5月26日共同宣布的聯合聲明之合作計劃，將推動籌組產業控股公司並同時持有日月光及矽品百分之 百股權。惠譽在2015年12月17日將日月光置入負向評等觀察，主因日月光提出以現金收購未持有之矽品的股份。最新的合作計劃跟此前的收購計劃不同之處是該計劃已獲得更 多矽品的董事支持。 現時聯合聲明中所提及的共同簽署備忘錄不具約束性。日月光和矽品擬在2016年6月25日前，由雙方各別召開董事會作成股份轉換決議，批準規劃籌組產業控股公司。整個合作 計劃中涉及交易需在監管部門審核許可、以及日月光與矽品雙方股東的同意下，方能完成。我們預計，整個合作計劃最早也要到2017年第一季才可完成。 如合作計劃可以進行，日月光的評等將可能基於新設產業控股公司的整體信用狀況來評估，這是鑑於日月光與產業控股公司將會在財務，營運和策略上有著密切的聯繫。日月光的負向 評等觀察，反映了惠譽預期產業控股公司的整體財務槓桿比例可能顯著高於現時日月光的狀況。然而，因結合日月光與矽品的基礎，產業控股公司的整體經營風險將可降低，市場佔有 率更穩固，有機會集合各項資源，實現成本綜效及相關利益。 待合作計劃確定後，產業控股公司的資本結構，財務狀況及財務政策更加明朗，屆時應可將日月光的評等解除評等觀察狀態。我們可能會確認日月光的評等在現有的水平和調整展望至 穩定、或會調降評等，但調降會限制在一級內。 關鍵評等驅動因素 較弱的財務槓桿比例：我們預料倘若交易發生，且全以債務融資，產業控股公司的合併備考經營業務所得資金（FFO）調整後槓桿比例在2017年將可能超過3.0倍，相比之下 ，日月光2015年的槓桿比例為2.4倍，我們對日月光單獨信用狀況的調降指標為2.0倍。我們預期產業控股公司將需要兩到三年的時間才可降低其財務槓桿比例至低於2.5 倍，去槓桿化的速度將取決於全球半導體產業復甦步伐，產業控股公司的成本和資本支出協同效應的實現及其派息政策。 擬議的交易案將涉及將日月光每1股普通股換發產業控股公司普通股0.5股，及矽品每1股普通股換發現金新台幣55元之對價。整個交易案所需現金或高達1300億新台幣（約 為40億美元），這包括收購日月光未持有之矽品的股份，和從矽品的4億美元尚未行使可換股債券可能轉發而產生的新矽品股份。整個交易案可能通過新的債務提供資金。 更強的市場地位：我們認為擬議的交易案可能對日月光在業務上帶來顯著利益，在外包半導體封裝測試業裡的市佔率可提昇至約30%，有機會集合各項資源迎合快速成長之系統級封 裝業務的需求，達到成本綜效及相關利益。但是，當前的客戶可能因有供應商多元化的要求，會選擇減少向日月光採購某些產品，這可能會帶來一些收入的減少。 關鍵評等假設 惠譽的預期是基於內部的假設及保守的預測，這些假設並不代表發行人單獨或合計的預測。產業控股公司至今尚未獲得監管部門審核的許可及股東的同意。對產業控股公司的評等研究 中惠譽的關鍵評等假設包括： - 在2017年成功完成籌組產業控股公司和在交易所掛牌上市，交易案根據日月光和矽品在2016年5月26日共同宣布的聯合聲明之合作計劃 - 全球半導體市場逐步回升，2016年輕微升幅，2017年適度增長 - 在中期內，逐步實現成本和資本支出協同效應 - 產業控股公司籌組完成後的頭三年大幅降低派息率 評等敏感因素 惠譽待合作計劃確定，產業控股公司的資本結構，財務狀況及財務政策更加明朗後，將日月光的評等解除負向評等觀察狀態。這可能需要六個月或更長的時間，方可有機會出現。最終 評等將取決於在交易完成後產業控股公司的備考槓桿比例，其利用派息後的自由現金流去槓桿化的可視性和可持續性，及可能發行新股融資的金額。假設我們在與公司方面商談後，判 斷產業控股公司整體經營風險的降低，足以彌補因槓桿比例走弱所造成之較高財務風險，那麼我們可能會確認日月光當前的評等及調整展望至穩定。 目前沒有正面評等行動的設想。如日月光和矽品之合作計劃無法繼續，惠譽可能會將日月光的評等解除評等觀察狀態，並確認其評等。 流動性 流動性充足：2016年3月底時日月光持有無限制現金450億新台幣、未動用承諾設施1730億新台幣，相比之下，短期債務共500億新台幣，以及整個交易案所需的潛在現 金1300億新台幣，用以籌組產業控股公司去持有日月光及矽品。 動作完整清單 日月光半導體股份有限公司 - 長期外幣發行人違約評等為「BBB」，維持負向觀察 - 國內長期評等為「A+（twn）」，維持負向觀察 - 外幣優先無擔保評等為「BBB」，維持負向觀察 Anstock II Limited - 2017年到期之 2.125% 三億美元優先無擔保保證票據的為「BBB」，維持負向觀察 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 Contact: Primary Analyst Nitin Soni Director +65 6796 7235 Fitch Ratings Singapore Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec City Tower 4 Singapore 038986 Secondary Analyst Kelvin Ho Director +852 2263 9940 Committee Chairperson Steve Durose Managing Director +61 2 8256 0307 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com. Applicable Criteria Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.