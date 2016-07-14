(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, July 14 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年6月30日發布于：here 3 惠譽評級已授予中華聯合財產保險有限公司（中華財險）‘A-’的保險公司財務實力評級，展望穩定。 關鍵評級驅動因素 該評級反映出中華財險盈利的運營利潤率、可控的股權敞口以及其與中國東方資產管理公司（東方資產，A/穩定）的股權關聯性。評級中還將公司在農業保險方面具有競爭優勢的過 往運營業績納入了考量。 該評級是在公司的獨立信用評估的基礎上上調了一個小級得到的，因為中華財險由東方資產最終持有，而東方資產通過持有中華聯合保險控股股份有限公司（中華控股）51%的股份 控制中華財險。惠譽認為中華財險仍將是東方資產擴張策略中的核心組成部分。惠譽預計，隨著中華財險進一步擴大，東方資產這一國有企業將向其提供資產管理、產品開發和資金等 形式的支持。 在過去三年內，中華財險始終保持著盈利的運營業績。儘管市場競爭愈發激烈，過去三年內公司的綜合成本率平均為97%。惠譽預計公司廣泛的地域覆蓋程度以及良好的風險分散將 使其能夠維持農業保險的利潤收入。儘管商業車險可能將仍為中華財險的核心收入來源之一，由商業車險定價權市場化試點帶來的定價競爭可能削弱中華財險提升這一領域承保業績的 能力。 中華財險的保險公司財務實力評級主要受到其資本金緩衝較少（就凈保費槓桿率和按照惠譽的Prism FBM資本模型計算的資本金水平而言）的限制。公司的凈保費槓桿率仍然較高，但槓桿率由2014年的2.9倍略微下降至2015年的2.8倍左右。公司的FBM資本金水平 為“充足”。 2016第一季度末，公司在中國風險導向的償付能力體系（簡稱償二代）框架下的法定資本比率為219%，高於最低100%的監管要求。惠譽預計中華財險將繼續強化其經風險 調整後的資本金水平，來為由極端天氣導致的災害事件造成的潛在索賠提供資本金緩衝。 中華財險已增加對流動性較低的另類投資的分配。截至2015年底，對信託計劃、基礎設施債務計劃、理財產品和由保險公司的資產管理公司所管理的基金的投資占公司投資總額的 29%左右，占其股東權益的96%。 鑒於公司目前的業務組成和資本金水平，中華財險將持續依賴超賠再保險來緩解其災害風險敞口。過去五年間，公司的總體風險自留率平均約為90%。 中華財險是中國第五大非壽險保險公司，按原保費總額計，2015年其市場份額為4.7%。儘管中華控股於2015年正式成立人壽保險子公司，惠譽認為在未來一至兩年內，中 華財險可能仍將是中華控股的主要收入來源。截至2015年底，中華控股持有中華財險94.8%的股份。 評級敏感性 可能導致評級下調的觸發事件包括： - 所有權結構發生重大變化，東方資產失去通過中華控股對中華財險的控股權， - 公司按惠譽Prism FBM資本模型計算的資本金水平下降至長期低於‘充足’水平，或C-ROSS框架下計算的償付比率長期低於200%， - 承保盈利能力持續降低，綜合成本率高於103%，或 - 公司的財務槓桿上升至高於35%。 鑒於中華財險較弱的緩衝資本金以及目前的信用指標，近期不太可能上調其評級。在中期內，可能導致評級上調的觸發事件包括中華財險的以下能力： - 公司按惠譽Prism FBM資本模型計算的資本金水平提升至‘良好’或更高， - 提升公司運營業績的穩定性，且綜合成本率持續低於97%，並且 - 財務槓桿率維持在25%以下。 聯繫人： 首席分析師 Terrence Wong（王長泰） 董事 +852 2263 9920 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號 萬宜大廈19樓 第二分析師 Jeffrey Liew（劉思淇） 高級董事 +852 2263 9939 評級委員會主席 Wan Siew Wai 高級董事 +65 6796 7217 相關評級委員會日期：2016年6月17日 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見www.fitchratings.com 適用標準 Insurance Rating Methodology (pub. 17 May 2016) 更多披露 Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form Solicitation Status Endorsement Policy 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 Applicable Criteria Insurance Rating Methodology (pub. 17 May 2016) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.