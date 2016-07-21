(The following statement was released by the rating agency) Link to Fitch Ratings' Report: Policymakers Fuelling China’s Mounting Debt Problems here SHANGHAI/HONG KONG/SINGAPORE, July 21 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年7月18日發布于：here 7 惠譽評級在今日發布的一份報告中稱，中國政策決策者近期推出的降低償債成本及使借款人更容易獲取債務的政策將加劇中國目前的信貸膨脹。整體槓桿水平增長的越久，銀行系統面 臨的資產質量和流動性衝擊風險便會越高。但惠譽仍認為，中資銀行強勁的國內存款基礎和受到的主權支持會降低出現全面危機的可能性。 由政策決策者制定的GDP目標可見，信貸增長仍將保持強勁勢頭，惠譽預計促進信貸增長的政策措施將會繼續執行。此類措施包括降低利率及銀行準備金率、放鬆審慎管控、下令對 槓桿率極高的借款人進行貸款展期、讓政策性銀行承擔更大的職責。與此同時，政府一直不願意允許更多的企業違約或讓銀行以更快的速度承擔損失，這可能是因為擔心突然中斷債務 融資可能引發信貸緊縮。 中國的信貸擴張速度繼續高於GDP增速，導致整體槓桿水平（主要是企業及地方政府部門）創下新高。自2008年全球金融危機以來，惠譽調整後的社會融資總量與GDP之比幾 乎翻了一番，2015年底時達到243%，並且惠譽預計到2016年底可能上升至253%。 持續的槓桿水平高增長會使銀行業對資產質量問題的解決方案推遲。惠譽認為一旦逐漸累積的信貸出現損失，中國的銀行將首當其沖承擔此類損失。銀行對於解決中國的債務積壓問題 將至關重要。惠譽估計在2015年底時，惠譽調整後的社會融資總量中的三分之二由中資銀行直接持有，並且其餘的大部分則通過影子銀行系統與中資銀行相關聯。 為解決中國的債務積壓問題，除銀行的現有解決手段（如收益和損失吸收能力）以外，中央政府的資源可能是必要手段。對於重大損失的預期已經影響了銀行通過資本市場進行資本整 合的能力。 將不良資產整體剝離是可能的，在2000年代時就已有先例，但不太可能立即發生。然而，我們認為在地方政府債務置換計劃之外，將會有越來越多的債務轉移到國家資產負債表上 。 本報告《惠譽：政策決策加劇中國日益嚴重的債務問題》請見www.fitchratings.com或點擊本文上方鏈接。 聯繫人： Jack Yuan（袁牧） 聯席董事 金融機構 +86 21 5097 3038 惠譽（北京）信用評級有限公司上海分公司 中國上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心 匯豐銀行大樓A座10層1015室 Jonathan Cornish 董事總經理 +852 2263 9901 Justin Patrie Fitch Wire（惠譽快訊） +65 6796 7232 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com; Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Leslie Tan，新加坡，電話：+65 67 96 7234，郵件：leslie.tan@fitchratings.com ；Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見www.fitchratings.com 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.