(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, July 24 (Fitch) 惠譽今日確認日盛金融控股公司(日盛金)及其子公司日盛國際商業銀行(日盛銀)的所有評等。同時，惠譽亦調降與日盛證券股份有限公司(日盛證)的評等並將其移出負向評等觀 察名單。所有評等展望均為穩定。 惠譽在2016年5月18日將日盛證置入負向評等觀察名單，此乃根據惠譽重新評估日盛集團整體信用體質的結果。詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 評等考量 發行人違約評等(IDR)與國內評等 惠譽確認日盛金與日盛銀的評等，並調降日盛證的評等，主因惠譽改變其檢視集團整體體質的作法，並授予集團所有成員相同之評等。過去以來，惠譽以日盛證作為集團評等的基準， 旗下各子公司之評等均以此基準再參酌個別信用體質而來。然而，日盛銀對集團的規模與獲利貢獻度頗具影響力，而造成此基準評等法無法適用。日盛金合併資產約有85%來自日盛 銀，15%來自日盛證。 惠譽重新審視日盛集團，以反映其內部管理的高度整合、主管機關合併監管，以及子公司流動性與資本的相互支援性。因此，三者發生違約的關聯性極高，惠譽亦視各子公司信用體質 為一體。日盛金和日盛銀的評等確認，以及日盛證的評等調降均反映日盛銀資產與獲利貢獻度的成長。 日盛金的信用體質受制於其溫和的整體市場地位與有限的訂價能力。該集團的市場地位較國內多數金控為小。其經紀業務市占率近年持續下滑。集團評等反映其財務實力與溫和的風險 胃納。相較於同業而言，日盛金承擔較抵的成長風險，其2011年到2015年間的資產年複合成長率僅為1.5%。該公司的減損放款比率從2013年底的4.66%顯著降至 2015年底的1.82%。日盛金強健的資本實力可由其惠譽資本比率高於其他國內同業可見一斑。然而，該公司扣除壞帳回收後的資產報酬率低於其他國內同業。 個別實力評等 惠譽授予日盛金個別實力評等為’bb+’，以反映集團整體的信用體質。惠譽亦將日盛銀的個別實力評等由’bb’調升為’bb+’，並將其移出正向評等觀察名單，使其與集團 其他評等一致。 支援評等與支援評等下限 惠譽授予日盛銀支援評等’5’以及支援評等下限’NF’，乃基於惠譽認為該行因存款市占率偏低且國內系統重要性較不顯著，因此在必要時政府提供所需支援的可能性較低。 次順位債券 日盛銀發行之非巴塞爾III的次順位債較其國內長期評等低一個評級，以反映次順位的求償本質及缺乏吸收損失的機制。而日盛銀的巴塞爾III第二類資本債券低於該債券發行人 基準評等兩個評級，其中0個評級代表不履約風險，2個評級代表損失程度。相較於惠譽低一個評級的普遍標準，台灣此類債券低兩個評級，反映了在無法存續時點(point of non-viability)或政府接管時有限的回收可能性。惠譽認為此有限的回收可能性乃因政府通常在資本適足率相當低或2%時才會進行破產程序。上述評等係依據惠譽對 銀行法定資本及相似資本工具之評等準則。 評等敏感性 發行人違約評等與國內評等 若日盛集團能強化其市場地位，並可在不過度擴張風險胃納的前提下持續提升其核心獲利能力，該集團的發行人違約評等(IDR)、個別實力評等與國內評等可能調升。 反之，若該公司的證券業務發生無預警的大額自營交易損失，或其放款品質弱化以致損及資本水準，集團的發行人違約評等(IDR)、個別實力評等與國內評等則可能被調降。 支援評等與支援評等下限 若台灣政府在必要時對日盛銀提供即時支援的能力或可能性有所改變，將對其支援評等與支援評等下限造成同向影響。 債券評等 日盛銀的國內評等若有任何調動，將連帶影響其發行之債券評等。 評等結果如下： 日盛金： 長期外幣發行人違約評等(IDR) 確認為 'BB+'；評等展望 '穩定' 短期外幣IDR確認為 'B' 國內長期評等確認為 'A-(twn)'；評等展望 '穩定' 國內短期評等確認為 'F2(twn)' 個別實力評等授予為'bb+'’ 日盛銀： 長期外幣發行人違約評等(IDR) 確認為 'BB+'；評等展望 '穩定' 短期外幣IDR確認為 'B' 國內長期評等確認為 'A-(twn)'；評等展望 '穩定' 國內短期評等確認為 'F2(twn)' 個別實力評等調升為 'bb+'；移出正向評等觀察名單 次順位債券(非巴塞爾III第二類資本債券)評等確認為 'BBB+(twn)' 次順位債券(巴塞爾III第二類資本債券)評等確認為 'BBB(twn)' 支援評等授予為’5’ 支援評等下限授予為’NF’ 日盛證： 長期外幣IDR由’BBB-‘調降至 'BB+'；移出負向評等觀察名單；評等展望 '穩定' 短期外幣IDR由’F3’調降至 'B'；移出負向評等觀察名單 國內長期評等由‘A(twn)調降至'A-(twn)'；移出負向評等觀察名單；評等展望 '穩定' 國內短期評等由’F1(twn)調降至 'F2(twn)'；移出負向評等觀察名單 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 Contact: Primary Analyst Clark Wu Associate Director +886 2 8175 7602 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa North Road, Taipei, Taiwan Secondary Analyst Jenifer Chou, CFA, FRM Director +886 2 8175 7605 Committee Chairperson Parson Singha, CFA Senior Director +662 108 0151 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 編輯附註：惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中，提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者，其評等為‘AAA’，該國其餘受評機構或 債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如‘AAA(twn)’即為台灣之國內 評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。 Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.