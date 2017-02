(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, July 24 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日將凱基銀行(凱基銀)的評等展望由負向調整為穩定,並確認該行長期發行人違約評等為‘BBB’。同時,惠譽將其個別實力評等由‘bb+’調升為‘ bbb’。詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 評等考量 發行人違約評等(IDR) 、國內評等與個別實力評等 凱基銀的發行人違約評等(IDR)與國內評等展望由負向調整為穩定,乃因中華開發金融控股公司(開發金)適當的管理其風險胃納於穩定的水準並著重於強化子公司間未來跨售的 契機。開發金旗下包含凱基銀,凱基證券(凱基證)與中華開發工業銀行(開發工銀)等主要子公司。惠譽預期集團在當前越趨疲弱的經濟環境下積極擴張的可能性較低。然而,凱基 銀的成長偏好仍高於同業;該行放款在2016年上半年約成長7%。 凱基銀的展望調整,亦反映惠譽認為凱基銀之資產品質實屬適切,主要包括大型企業放款以及良好信評的債券部位。凱基銀之資產與股東權益在2015年底分別佔集團約61%與3 2%。 惠譽調升凱基銀的個別實力評等,乃基於惠譽預期集團良好的信用體質將有助該行的日常營運。凱基銀的IDR、國內評等以及個別實力評等係反映集團整體的信用體質,主因惠譽認 為該行與集團實屬一體。凱基銀在集團內高度整合,主管機關亦合併監管,且子公司間資本與流動性相互支援方面也甚少限制。同時,集團亦具備資金上的彈性,以支應其成長並吸收 可能的損失。 評等結果反映惠譽認為開發金擁有穩健的證券市場地位以帶來良好的手續費收入並有充足的合併資本水準。凱基銀的加入,亦使集團受惠於風險分散以及來自於吸收個人存款以優化資 金結構的效益。 然而,上述特質的抵減因素包含偏高的成長風險胃納、自營交易與直接投資業務的曝險,以及開發工銀去化投資部位計畫的相關風險。此外,集團獲利水準亦可能備受壓力,係由於放 款利差縮小、銀行缺乏訂價能力,以及全球資本市場波動度增加所致。集團的資金結構亦弱於評等較高同業,主因其存款集中度較高,且較為仰賴附買回交易融資。 支援評等與支援評等下限 惠譽授予凱基銀支援評等 ‘5’以及支援評等下限 ‘NF’ (No Floor),以反映該行存款市占率低且國內系統重要性不顯著,因此在必要時政府提供所需支援的可能性較低。 評等敏感性 發行人違約評等(IDR)、國內評等與個別實力評等 凱基銀的評等取決於集團整體信用體質,過度積極的風險胃納,無論是因為放款部位的快速增加(特別是高風險無擔保個人信用貸款及中國等海外放款),或來自凱基證自營交易業務 擴張,或整體槓桿使用的大幅上升都將對評等的造成壓力。 短期內評等調升的可能性較有限,主因惠譽認為集團近期的結構改變所帶來的綜效僅能在中長期實現,並仍受營運整合與策略執行之風險所影響。 支援評等與支援評等下限 若台灣政府在必要時對凱基銀提供即時支援的能力或可能性有所改變,將對其支援評等與支援評等下限造成同向影響。 評等結果如下: 凱基銀: 長期發行人違約評等確認為'BBB';展望由負向調整為穩定; 短期發行人違約評等確認為'F3'; 國內長期評等確認為'A+(twn)';展望由負向調整為穩定; 國內短期評等確認為'F1(twn)'; 個別實力評等由'bb+'調升為'bbb'; 支援評等授予為’5’; 支援評等下限授予為’NF’。 註:此為中文譯本,若與原英文版本有任何出入,請以英文版為準。 Contact: Primary Analyst Jenifer Chou, CFA, FRM Director +886 2 81757605 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Sophia Chen Director +886 2 81757604 Committee Chairperson Parson Singha Senior Director +66 2108 0151 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 編輯附註:惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中,提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者,其評等為‘AAA’,該國其餘受評機構或 債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用,並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別,如‘AAA(twn)’即為台灣之國內 評等。因此,不同國家之國內評等無法跨國比較。 Additional information is available on www.fitchratings.com. Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.