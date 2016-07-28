(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, July 28 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年5月30日發布于：here 3 惠譽評級已確認中國太平保險集團有限責任公司（太平集團）、中國太平保險集團（香港）有限公司（太平集團（香港））以及中國太平保險控股有限公司（太平控股）的發行人違約 評級為‘A’級。 惠譽同時確認了太平人壽保險有限公司（太平人壽）的保險公司財務實力評級為‘A+’，太平再保險有限公司（太平再保險）的保險公司財務實力評級為‘A’級，評級展望穩定。 完整評級行動列表詳見文末。 關鍵評級驅動因素 確認評級表明太平集團的合併口徑資本實力改善、運營利潤率穩健、收入來源廣泛並具有強勁的增長勢頭。惠譽對太平集團的發行人違約評級中包含了一個小級的支持因素，因為太平 集團由中國財政部全資並直接持有。惠譽認為在必要時中國政府（長期本幣發行人違約評級：A+）向太平集團提供資金和/或政策支持的可能性很高。 2015年，盈餘增長以及太平控股發行新股均促進太平集團的總體資本實力和財務靈活性改善。太平集團在惠譽的Prism FBM資本模型中獲得的資本評分（合併口徑）由2014年底時的“良好”上升至“非常良好”。太平集團的合併口徑股東權益與非投資連結資產總額之比升高至13.3%（20 14年底為10.1%）。如果不包括融資租賃應收賬款銀行貸款，太平集團的合併口徑財務槓桿率由40%降低至27%。 在2016年第一季度末，按照新的償付能力規定計算的太平人壽和太平財產保險有限公司（太平財險）的法定償付比率分別為250%和263%，遠高於100%的監管最低要求 。惠譽預計太平集團將維持充足的資本緩衝來支持其保險子公司的擴張並吸收潛在的資產波動。 惠譽認為太平人壽是太平集團內部的核心營運子公司，因為太平人壽為整個集團貢獻大量利潤收益。鑒於太平人壽著重分銷定期的長期保障型人壽產品，其新業務價值繼續保持穩健的 增長。來自其自身營銷隊伍的業務比例以及新業務價值進一步增長。2015年公司的有效業務價值也上升了13%。 太平集團非壽險業務的承保利潤保持穩定。其所有主要財產保險子公司（包括太平財險）的綜合成本率低於100%。惠譽預計在近期內，國內及國外非壽險業務的有利承保盈利能力 將幫助太平集團維持收益的穩定性。 確認太平再保險的評級考慮到其非人壽再保險組合的承保業績、穩健的償付緩衝以及其作為集團內部‘非常重要’的子公司的戰略地位（按照惠譽的定義）。2015年，太平再保險 非壽險業務的的綜合成本率為91.4%，彌補了由其人壽再保險業務的運營損失。 為豐富產品組合，自2014年以來，太平再保險對承保長期人壽再保險業務變得更為積極。其人壽再保險組合已經增長約62%，達到34億港元。太平再保險的股東對其注資15 .5億港元，以促進公司擴張再保險業務。 太平集團是中國太平保險在中國、香港、澳門及多個海外市場的業務的最終持有者。集團對太平集團（香港）全資持股，而太平集團（香港）持有香港上市公司太平控股的控股權。按 原保險保費收入而言，太平人壽是中國第六大壽險公司，2015年其市場份額約為5%。2015年，太平人壽和太平再保險在太平集團的合併運營收益總額中分別占84%和5% 。 評級敏感性 可能觸發下調太平集團、太平集團（香港）、太平控股及其經營子公司的評級的因素包括： - 中國財政部對太平集團的持股比例顯著降低； - 太平集團的惠譽Prism FBM資本模型評分長期低於‘良好’水平； - 太平集團的財務槓桿率長期高於40%； - 太平集團的非壽險和再保險業務的承保業績下滑，綜合成本率持續高於100%；或 - 太平集團未能將其稅前資產回報率維持在0.9%以上。 基於現有的信用基本情況，惠譽近期不太可能上調對太平集團及其經營子公司的評級。太平人壽的保險公司財務實力評級也不太可能上調，因為該評級受到中國主權評級的限制。中期 來看，上調評級的觸發因素包括： -太平集團的收益穩定性持續改善，稅前資產回報率高於2%； -太平集團的財務槓桿率降低並持續低於25% ；以及 - 太平集團能夠在惠譽的Prism FBM資本模型中保持‘非常良好’的資本評分。 完整評級行動列表 太平集團 - 發行人違約評級確認為‘A’，展望穩定 太平集團（香港） - 發行人違約評級確認為‘A’，展望穩定 - 通過China Taiping New Horizon 發行的4億美元、票息率為6%、將於2023年到期的高級無擔保債券的評級確認為‘A-’。 太平控股 - 發行人違約評級確認為‘A’，展望穩定 - 通過China Taiping Capital Limited發行的3億美元、票息率為4.125%、將於2022年到期的高級無擔保債券的評級確認為‘A-’。 - 公司所發6億美元的累積永續次級債的評級確認為‘BBB+’。 太平人壽 - 保險公司財務實力評級從確認為‘A+’，展望穩定 太平再保險 - 保險公司財務實力評級確認為‘A’；展望穩定 聯繫人： 首席分析師 Terrence Wong（王長泰） 董事 +852 2263 9920 惠譽國際評級有限公司 香港金鐘道89號 力寶中心二期2801 第二分析師 Joyce Huang（黃佳琪） 董事 +852 2263 9595 評級委員會主席 Jeffrey Liew（劉思淇） 高級董事 +852 2263 9939 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com; Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Leslie Tan，新加坡，電話：+65 67 96 7234，郵件：leslie.tan@fitchratings.com；Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com。 詳情參見www.fitchratings.com 適用標準 Insurance Rating Methodology (pub. 17 May 2016) 更多披露 Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form Solicitation Status Endorsement Policy 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 Applicable Criteria Insurance Rating Methodology (pub. 17 May 2016) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.