(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, July 28 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認六家台灣票券公司發行人違約評等(IDR)，包含國際票券金融公司(國票)、中華票券金融公司(華票)、萬通票券金融公司(萬通票)、大慶票 券金融公司(大慶票)、大中票券金融公司(大中票)，以及台灣票券金融公司(台票)。惠譽一併調升台票的個別實力評等，由‘bb’調升至‘bb+’。 同時，惠譽確認國票金融控股公司(國票金)及國票綜合證券(國票證)的評等，該評等係與其集團主要營運子公司-國票一致。評等展望皆為穩定。詳細的評等列示於本新聞稿末。 評等理由 發行人違約評等(IDR)、國內評等 國票、華票、萬通票、大慶票與大中票的IDR與國內評等，取決於其個別信用體質，此亦反映於各公司之個別實力評等。穩定的評等展望反映惠譽預期各票券公司在低利率環境下， 持續成長其商業本票保證部位與假設債券部位面臨無預警的損失之際，仍能維持健全的資本水準與充足的流動性。 台票的IDR與國內評等反映其最大股東兆豐國際商業銀行、國票以及國泰世華銀行的支援，此支援亦反映於其支援評等。評等展望穩定乃基於惠譽認為，在短至中期而言上述的股東 支援減弱的可能性低。 個別實力評等(VR) 國票與華票有較高的個別實力評等'bbb'，係反映其較強健的台灣票券業市場地位、適切的保證業務授信品質，以及維持良好且穩健的資本水準。評等結果亦考量票券業的結構性 因素，包含有限的營業範疇、易受利率波動影響、倚賴批發性融資為其資金來源，以及相較於國內銀行而言較高的信用及流動性集中風險。 大中票、萬通票與大慶票之個別實力評等為‘bbb-’，乃基於其在保證業務與票債券造市較為溫和的市場地位，以及保證業務與債券附買回交易對手較高的集中度。然這些票券公 司因專注於信譽良好的公司與高流動性的資產，並維持良好的資本緩衝，有助於抵減相關的風險。 台票的個別實力評等由‘bb’調升至‘bb+’，反映該公司提升的獲利能力與惠譽預期其能持續穩健的財務體質。台票的個別實力評等較低為‘bb+’，係考量其較其他票券同 業而言較高的成長風險，以及該公司在2011年至2015年間快速增加的營建房地產保證部位。 惠譽預期票券公司在2016年至2017年間獲利水準將漸趨和緩，主因激烈的金融同業競爭與浮濫的資金可能壓縮擴大的利差。所有受評票券公司在2015年的獲利水準均優於 預期，主因2015年下半年央行降息使資金成本降低而利差擴大。 台灣的低利率環境可能促使票券公司調整其債券投資部位，增加較高收益的公司債與外幣債券。然而，惠譽認為增加的相關風險應屬溫和，係基於票券公司致力維持其法定資本比率在 12%至14%的水準。受評票券公司在2015年底的惠譽核心資本比率與法定資本比率分別約在13%至17%與13%至16%的範圍，表示於壓力情境具備健全的資本緩衝。 營建房地產相關的曝險成長趨緩，由2013年的16%降至2015年的8%。曝險大多來自營建房地產業中信用品質良好的大型企業。健全的提存措施及擔保成數，以及偏短的保 證天期 (1到6個月)，有助於限縮相關的風險。票券公司同業的營建房地產相關曝險，在2015年底平均約占總保證部位的26%。 國票金與國票證 國票金的評等及評等展望係與其子公司國票的評等結果一致，乃基於兩者間營運方面的高度整合、國票金溫和的槓桿水位及良好的流動性。國票證的評等及評等展望與國票金一致，反 映其做為集團內核心子公司的地位、基於台灣金控法規範下母公司提供支援之義務，以及國票證與集團信用體質不可分割的本質。 支援評等(SR)及支援評等下限(SRF) 國票與華票的支援評等與支援評等下限反映於必要時，來自政府支援的可能性有限。萬通票、大慶票與大中票的支援評等與支援評等下限則反映無法仰賴政府支援，主因這些票券公司 的系統重要性偏低。台票的支援評等取決於其銀行股東在必要時將提供支援。 評等敏感性 發行人違約評等(IDR)、國內評等 影響國票、華票、萬通票、大慶票與大中票的發行人違約評等與國內評等的因素與影響其個別實力評等的因素相同。若台票股東提供其支援的能力與意願有所改變，將對該公司之發行 人違約評等與國內評等造成影響。 個別實力評等(VR) 以上受評公司的個別實力評等調升空間有限，受限於票券業的結構性因素，包含有限的營業範疇、易受利率波動影響、倚賴批發性融資為其資金來源，以及相較於國內銀行而言較高的 信用及流動性集中風險。未來負面評等調整因素，則可能肇因於這些公司的授信品質降低、保證業務或市場風險過度成長導致資本體質弱化，或非預期市場波動所造成的流動性壓力。 國票金與國票證 國票金的評等取決於其主要營運子公司-國票的財務體質。未來的負面評等調整，可能來自於國票的信用狀況或國票金自身的流動性與槓桿程度惡化。任何國票金的評等調整都將對國 票證的評等造成同向影響。 支援評等(SR)及支援評等下限(SRF) 國票、華票、萬通票、大慶票與大中票的支援評等與支援評等下限，取決於政府提供即時支援的可能性。若台票股東支持度有所改變，將對該公司之支援評等造成影響。 詳細評等結果列示如下: 國票： 長期外幣發行人違約評等(IDR)確認為 'BBB'；評等展望穩定 短期外幣IDR確認為 'F3' 國內長期評等確認為 'A+(twn)'；評等展望穩定 國內短期評等確認為 'F1(twn)' 個別實力評等確認為 'bbb' 支援評等確認為 '4' 支援評等下限確認為 'B+' 國票金： 長期外幣IDR確認為 'BBB'；評等展望穩定 短期外幣IDR確認為 'F3' 國內長期評等確認為'A+(twn)'；評等展望穩定 國內短期評等確認為 'F1(twn)' 個別實力評等確認為 'bbb' 國票證： 長期外幣IDR確認為 'BBB'；評等展望穩定 短期外幣IDR確認為 'F3' 國內長期評等確認為 'A+(twn)'；評等展望穩定 國內短期評等確認為 'F1(twn)' 華票 長期外幣IDR確認為 'BBB'；評等展望穩定 短期外幣IDR確認為 'F3' 國內長期評等確認為 'A+(twn)'；評等展望穩定 國內短期評等確認為 'F1(twn)' 個別實力評等確認為 'bbb' 支援評等確認為 '4' 支援評等下限確認為 'B+' 大中票： 長期外幣IDR確認為 'BBB-'；評等展望穩定 短期外幣IDR確認為 'F3' 國內長期評等確認為 'A(twn)'；評等展望穩定 國內短期評等確認為 'F1(twn)' 個別實力評等確認為 'bbb-' 支援評等確認為 '5' 支援評等下限確認為 'No Floor' 大慶票： 長期外幣IDR確認為 'BBB-'；評等展望穩定 短期外幣IDR確認為 'F3' 國內長期評等確認為 'A(twn)'；評等展望穩定 國內短期評等確認為 'F1(twn)' 個別實力評等確認為 'bbb-' 支援評等確認為 '5' 支援評等下限確認為 'No Floor' 萬通票: 長期外幣IDR確認為 'BBB-'；評等展望穩定 短期外幣IDR確認為 'F3' 國內長期評等確認為 'A(twn)'；評等展望穩定 國內短期評等確認為 'F1(twn)' 個別實力評等確認為 'bbb-' 支援評等確認為 '5' 支援評等下限確認為 'No Floor' 台票: 長期外幣IDR確認為 'BBB-'；評等展望穩定 短期外幣IDR確認為 'F3' 國內長期評等確認為 'A(twn)'；評等展望穩定 國內短期評等確認為 'F1(twn)' 個別實力評等由'bb'調升至'bb+' 支援評等確認為 '2' 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為主。 Contact: Primary Analyst Sophia Chen, CFA, CPA (CBF, Grand, TFC) Director +886 2 81757604 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, Tun Hwa N. Rd., Taipei Clark Wu (IBF, Waterland Financial, Waterland Securities, Taching and Dah Chung) Associate Director +886 2 81757602 Secondary Analyst Sophia Chen, CFA,CPA (IBF, Waterland Financial, Waterland Securities, Taching and Dah Chung) Clark Wu (CBF, Grand, TFC) Committee Chairperson Parson Singha, CFA Senior Director +662 108 0151 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 編輯附註：惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中，提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者，其評等為‘AAA’，該國其餘受評機構或 債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如‘AAA(twn)’即為台灣之國內 評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。 Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.