(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, August 02 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年7月21日發布于：here 惠譽評級已確認中國的華泰財產保險有限公司（華泰財險）的保險公司財務實力評級（IFS評級）為‘A’級，評級展望為穩定。 關鍵評級驅動因素 確認評級反映出華泰財險的運營盈利狀況、強勁的獨立資本金水平以及其穩定的流動性來支持其賠付債務。評級過程中也考慮到公司作為其直接母公司華泰保險集團有限公司（華泰保 險集團）的核心子公司的地位。惠譽認為在有需要時，華泰保險集團有能力為其財險子公司的發展提供資本金。按照惠譽的Prism風險導向型資本模型（FBM），2015年底 時，華泰保險集團的合併口徑風險調整後資本金水平保持在‘極為良好’。 按照中國風險導向償付能力體系（償二代）框架計算，2016年第一季度末華泰財險的法定償付比率達到409%，遠高於100%的最低監管要求。惠譽預計華泰財險將保持穩定 的緩衝資本來抵禦潛在的承保波動以及促進業務穩健的增長。 2015年，由於意外險、健康險及車險的賠付率改善，華泰財險的賠付率由2014年的53.1%進一步改善為50.5%。然而其費用比率上升，導致公司的綜合成本率由20 14年的100%小幅上升至2015年的101%。惠譽雖然認為在近期內，中國的商業車險定價市場化試點不會引發不合理的降價，可是由試點市場化導致的價格競爭將衝擊公司 強化其承保利潤率的能力。 華泰保險繼續保持著強勁的流動性來支持其短尾業務的保險負債。在2015年末公司的流動性資產約為其凈賠款準備金的2.4倍，以及其凈技術準備金的1.0倍。 華泰財險的評級的主要限制性因素是由運營規模有限導致相對較高的費用比率及市場競爭激烈，其部分原因是商業車險定價試行市場化。儘管過去三年內公司保持著穩定的業務增長， 但2015年公司僅占中國非壽險市場的0.8%左右。較小的運營規模限制了公司降低自身費用比率的能力。 評級敏感性 下調評級的觸發性因素包括： - 資本實力持續惡化，同時華泰保險集團的償付能力比率低於250%，或按照惠譽Prism風險導向型資本模型其資本金水平在‘良好’ - 華泰財險的承保利潤率降低，綜合成本率持續高於105%，或 - 華泰保險集團的合併口徑稅前資產收益率持續低於1%（2015年為4.6%）。 鑒於華泰財險的業務狀況及信用指標，惠譽近期不太可能上調其評級。在中期內，上調評級的觸發性因素包括： - 華泰財險的綜合成本率降低至低於95%， - 華泰保險集團加強其銷售網絡及商業品牌，使整體運營穩定性得到提升，和 - 按照惠譽Prism風險導向型資本模型，華泰保險集團的資本金水平保持在‘非常良好’ 聯繫人： 首席分析師 Terrence Wong（王長泰） 董事 +852 2263 9920 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號 萬宜大廈19樓 第二分析師 Joyce Huang（黃佳琪） 董事 +852 2263 9595 評級委員會主席 Jeffrey Liew（劉思淇） 高級董事 +852 2263 9939 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見www.fitchratings.com 適用標準 Insurance Rating Methodology (pub. 17 May 2016) 更多披露 Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form Solicitation Status Endorsement Policy 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 Applicable Criteria Insurance Rating Methodology (pub. 17 May 2016) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.