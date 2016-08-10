(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, August 10 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年8月4日發布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1009950">Fitch Affirms 4 Chinese Mid-Tier Banks 惠譽評級今日確認了四家中資中型商業銀行的長期外幣發行人違約評級，評級展望均為穩定。惠譽同時確認了這四家銀行的生存力評級。完整的評級行動列表請參見本文末尾。 這四家銀行包括： - 中國招商銀行（招商銀行） - 中國中信銀行（中信銀行） - 中國光大銀行（光大銀行） - 上海浦東發展銀行（浦發銀行） 關鍵評級驅動因素 發行人違約評級、支持評級、支持評級底線 四家銀行的發行人違約評級均基於國家支持，且與銀行的支持評級底線一致，反映了惠譽對中央政府在受評銀行出現危機時將給予特別支持的持續預期。 招商銀行、中信銀行和光大銀行的支持評級均為‘2’，支持評級底線均為‘BBB’，表明在有需要時，國家對這三家銀行提供支持的可能性極高。這一預期是基於多種因素的綜合 考慮，包括銀行的相對規模和在國內的重要性（招商銀行和中信銀行）、由國有企業集團持有的股權（所有三家銀行）、由中央政府直接持有的股權（光大銀行）以及銀行過去獲得政 府支持的記錄（光大銀行）。惠譽預期中信銀行和光大銀行的母公司集團層面的企業重組將不會影響國家支持這兩家銀行的意願，因為重組後其母公司集團仍然是由國家多數持股的金 融集團。 浦發銀行的支持評級為‘2’，支持評級底線為‘BBB-’，這是基於浦發銀行與上海市政府的密切關係，以及上海市政府對浦發銀行的支持。浦發銀行在上海建設成為中國重要金 融中心的過程中扮演著重要的角色，收購上海信託（以向上海國際集團發行新股的方式進行收購，上海國際集團由上海市政府全資所有）亦加強了其系統重要性，這些都將進一步提升 浦發銀行的地區重要性，並增強國家支持該銀行的意願（相比于本評論中未提及的其他中型銀行）。浦發銀行與其他三家支持評級為‘2’的中型銀行相比， 發行人違約評級之間一個子級的差異反映了這些銀行在股權結構（三家）以及與母公司集團旗下其他金融子公司間的業務聯動程度的差異（中信銀行和光大銀行）。 生存力評級 這四家中型中資銀行的生存力評級介於‘bb-’至‘b+’的範圍，反映了不同程度的個體內在實力，這一內在實力主要受到表外活動的水平、金融系統中信貸增長的水平和速度、 信息透明度及公司治理方面的問題、以及仍需進一步成熟完善的監管和法律體系的影響。 儘管銀行已經計提了新的撥備並處置不良貸款，但銀行業整體的撥備緩衝水平已經下降，而股份制銀行的平均撥備覆蓋率已經從2014年底的218%下降至2016年3月底的1 79%，趨近最低監管要求的150%。在盈利水平弱化的同時，還需要確保達到較高的資本水平要求，這將對這四家中型銀行的資本金造成壓力。 相較于貸款分類數據，惠譽對中資銀行資產質量的分析更側重於損失吸收能力（包含資本水平、貸款損失準備金覆蓋率和盈利能力）。根據截至2015年底的數據，惠譽預計這四家 中型銀行目前的損失吸收能力約為信貸總量的4% - 6%，相較于國有銀行的平均水平7.9%。這表明，在需要採取某種形式的補救行動將資本金恢復至可持續的水平之前，這四家中型銀行的資本緩衝能夠承受的惡化程度比國有銀行 小。然而，資產減值的認定過程可能會很漫長，因為相關當局通常會鼓勵為出現困難的交易對手提供支持。同時，逾期貸款將繼續增加，並削弱銀行的流動性和現金緩衝能力，這是因 為從面臨困境的借款人處回收的資金仍將較弱，而更多的資源會被用於暫緩執行債務償還以及提供支持上。 部分中型銀行2016年新發行（或計劃發行）的資本應當有助於提高其風險緩衝能力（倘若增長沒有隨之加速）。如果銀行籌集資本以減緩貸款快速增長對資本的影響，並將損失吸 收能力維持在與其評級相近的同業水平，這類情況也會納入惠譽的考慮之內。 評級敏感性 發行人違約評級、支持評級、支持評級底線 銀行業的持續快速發展以及非銀行信貸的增加意味著國家可能承擔的或有債務不斷上升。如果惠譽認為國家支持銀行業的能力被金融系統規模的增長削弱，那麼銀行的發行人違約評級 將面臨壓力。中國政府尚未對國內系統性重要銀行的分類提供任何明確的指導 – 此類指導可能會導致惠譽對銀行的支持評級、支持評級底線以至發行人違約評級作出調整。短期內，惠譽預計國家對銀行業提供支持的意願仍維持在較高水平（對於系統性重要銀行的 支持意願極高）。 如果銀行業負債結構發生重大變化，而導致銀行更加依賴批發和/或境外融資（即當銀行業的存貸比超過100%時），這可能會影響國家長期支持整個金融系統的意願，包括解決日 益增加的問題資產存量，特別是對那些系統重要性較弱的銀行來說更是如此。如果國家對四家中型銀行的持股比例減少（不論是直接持股或通過國有企業間接持股），且減少的幅度很 大並導致國家對其實際影響顯著降低，這有可能影響國家支持這些銀行的意願。 生存力評級 如果過度的資產增長導致資本情況更加脆弱（並缺乏充足的外部或內部融資），特別是在理財產品、應收款項類投資和非貸款類融資等領域的增長過快時，則有可能導致這幾家中型銀 行的生存力評級下調。 2015年四家中型銀行的理財產品出現了顯著的增長，尤其是在其零售銀行業務的基礎上打造領先的資產管理業務的招商銀行。2015年底招商銀行的未到期理財產品餘額增長超 過一倍，並達到相當於總資產的33%左右，在由惠譽評級的中資銀行中僅次于光大銀行（未到期理財產品餘額相當於總資產的39%左右）排名第二。去年內，招商銀行理財產品的 發行量以及對非標準資產投資的增長幅度表明該銀行的風險偏好在上升，如果銀行不對其增長進行審慎管理並同時提高額外的緩衝能力，那麼這有可能成為信用及流動性風險的關鍵來 源。 同樣的，如果與同業相比，銀行的風險敞口集中程度增加、資產質量惡化開始影響到償付能力、或存款大幅流出和/或對理財產品的依賴導致資金和流動性的壓力進一步加劇，都有可 能導致這些銀行的生存力評級下調。雖然銀行業在某種程度上都受益於中國政府提供的一般性支持（最主要以注入市場流動性及為面臨困難的借款人提供援助的形式體現），但如果理 財產品（經常作為定期存款的替代品）的發行出現大規模的中斷，或銀行間市場出現危機，都可能會導致對這類活動敞口較大或這類活動大量增加的銀行的生存力評級下調。 如果惠譽認為運營環境雖然沒有改善但已經穩定，那麼有可能會上調中型銀行的生存力評級。支持這種情況的依據包括：信貸增速進一步放緩至更加可持續的水平，監管規定更加嚴格 使表外活動減少（或如果此類活動的信息透明性獲得改善等，導致對此類業務的擔憂程度減低），對銀行可以維持其所披露的資產質量水平更有信心，或銀行的損失吸收能力有所改善 和/或存款資金和流動性進一步強化。中國金融市場的進一步發展也將有助於緩解目前銀行業所承受的融資和資產質量的負擔，並可以支持中國經濟最終去槓桿化。 完整評級行動列表如下： 招商銀行 - 長期外幣發行人違約評級確認為‘BBB’級，展望穩定 - 支持評級確認為‘2’ -支持評級底線確認為‘BBB’級 - 生存力評級確認為‘bb-’級 中信銀行 -長期外幣發行人違約評級確認為‘BBB’級，展望穩定 -支持評級確認為‘2’ -支持評級底線確認為‘BBB’級 - 生存力評級確認為‘b+’級 光大銀行 -長期外幣發行人違約評級確認為‘BBB’級，展望穩定 -支持評級確認為‘2’ -支持評級底線確認為‘BBB’級 - 生存力評級確認為‘b+’級 浦發銀行 - 長期外幣發行人違約評級確認為‘BBB-’級，展望穩定 - 支持評級確認為‘2’ - 支持評級底線確認為‘BBB-’級 - 生存力評級確認為‘b+’級 聯繫人： 首席分析師 Grace Wu（胡月明） 高級董事 +852 2263 9919 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號 萬宜大廈19樓 第二分析師 Katie Chen（陳冠如）（中國光大銀行、上海浦東發展銀行） 聯席董事 +886 2 8175 7614 第二分析師 Jack Yuan（袁牧）（中國招商銀行、中國中信銀行） 聯席董事 +86 21 5097 3038 評級委員會主席 Tim Roche 高級董事 +61 2 8256 0310 詳情參見www.fitchratings.com Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 適用標準 Global Bank Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) 更多披露 Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form Solicitation Status Endorsement Policy 惠譽所有的信用評級都遵守特定限制和免責條款。請參照以下鏈接詳細閱讀這些限制和免責條款：FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDING CREDITRATINGS。此外，有關惠譽的評級定義和評級使用條款，請參見惠譽網站www.fitchratings.com。已出版的評級結果、評級標準和評級方法 可隨時參見上述網站。惠譽的行為準則、保密協定、利益衝突協議、防火墻協議、合規政策和其他相關政策，請參見網站的“行為準則”部分。惠譽可能已向受評機構或其相關第三方 提供了其他許可服務。此類評級服務詳情（評級的首席分析師位於歐盟註冊機構）請參見惠譽網站上該發行人的發行人綜述頁面。 地址：30 North Colonnade, London, E14 5GN 注意：本新聞稿為中文譯本。如有疑問，請以英文版本為準。 Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. 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