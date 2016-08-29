(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, August 29 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年8月29日發布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1010928">Fitch Assigns PICC Life IFS Rating of 'A+'; Outlook Stable 惠譽評級-香港-2016年8月29日：惠譽評級已授予中國的中國人民人壽保險股份有限公司（人保壽險）‘A+’的保險公司財務實力評級， 展望穩定。 關鍵評級驅動因素 人保壽險的評級反映出該公司廣泛的分銷網絡覆蓋、穩健的運營盈利能力以及對改善業務組合質量作出的努力。人保壽險的保險公司財務實力評級是在其自身的獨立信用評估基礎上上 調三個子級得到的，這是因為公司最終由中國財政部（長期本幣發行人違約評級：A+）所有。惠譽認為在有需要時財政部會向人保壽險提供顯性支持，因為財政部持有人保壽險的多 數股權，並且人保壽險擁有逾1億投保人。 財政部對中國人民保險集團股份有限公司（人保集團）持股70.47%，並通過人保集團控制人保壽險。人保集團對人保壽險持股71.08%，其子公司中國人民財產保險股份有 限公司（人保財險）對人保壽險持股8.61%。人保壽險和人保財險均為人保集團旗下的核心保險子公司。人保財險是中國最大的財產保險公司，擁有深厚的歷史根源，並占有中國 非壽險市場約三分之一的份額。 人保壽險具有適當的風險導向緩衝資本，並受到其對興業銀行（BB+/穩定）的投資集中風險較高的影響。人保壽險對興業銀行的投資賬面價值已由2014年的122億人民幣增 加至2015年的200億人民幣。此筆投資相當於人保壽險2015年底時資本權益的57%，並且人保壽險將其持有的興業銀行的股份視為長期股權投資。 按照中國風險導向償付能力體系（償二代）計算，截至2015年底，人保壽險的償付比例為216%，超過了100%的最低監管要求，但是新業務增長強勁使公司2016年第一 季度末的法定償付比率下滑至174%。償二代計算保險公司的償付能力充足率時會將資產風險及承保活動考慮在內。按照惠譽FBM模型計算，截至2015年底人保壽險的資本金 水平為“充足”。 為改善業務組合質量，在過去兩至三年內，人保壽險已實施新的業務策略，推廣銷售期交保費和具有較多風險保障特點的保單。公司還強化了其代理人營銷隊伍的規模及生產力，20 15年公司代理人員數量增加了49.7%，達到逾14萬人。2015年來自公司代理人營銷渠道的新業務價值上升了68%，大大彌補了銀行保險新業務價值的降低。在過去三年 內，人保壽險通過其全國的分銷網絡持續擴張其業務。 躉交保費保單約占人保壽險2015年毛承保保費總額的84.5%，但公司預計在未來兩年內增加期交保費的所占比例。作為產品戰略的一部分，公司還計劃降低較短期年金產品的 風險敞口。 人保壽險的資產與負債之間沒有嚴重的錯配久期，這與部分中資保險公司的情況相反。因為公司的現有業務集中於負債期限較短的躉交保單，人保壽險將資產與負債之間的久期錯配保 持在兩年以內。公司擁有充足的流動性可以滿足用於保險索賠及支付的現金外流。截至2015年流動資產約為公司投保人負債的77%。 人保壽險是中國大陸五家最大的壽險公司之一（按原保費總額衡量），2015年的市場份額為5.6%。公司在中國36個省份及主要城市的市場建立了廣泛的分銷網絡，其分銷渠 道包括代理人、銀保合作、電話營銷及互聯網。 評級敏感性 評級下調的觸發因素包括： - 股權結構發生變化，財政部對人保壽險的持股比例降低， - 中國主權的長期本幣發行人違約評級下調， - 人保壽險的風險資本金水平持續惡化，按照償二代體系計算的法定償付比率下降至170%以下，或按照惠譽FBM模型計算的資本金水平下降至低於‘充足’水平，或 - 人保集團的合併口徑財務槓桿率大幅提升並持續高於30%。 由於此評級已在自身信用狀況基礎上上調至中國的主權評級，近期不太可能上調。人保壽險的獨立信用評估上調的觸發因素包括： - 資本金實力增強，以惠譽FBM模型計算人保壽險的資本金水平提升到‘良好’或以上水平， - 單一股權投資的集中度風險大幅降低，且 - 盈利能力提升，特別是在公司代理人營銷隊伍的分銷網絡覆蓋範圍擴大後及由於產品結構改善使新業務邊際價值上升。 聯繫人： 首席分析師 Terrence Wong（王長泰） 董事 +852 2263 9920 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號 萬宜大廈19樓 第二分析師 Joyce Huang（黃佳琪） 董事 +852 2263 9595 評級委員會主席 Jeffrey Liew（劉思淇） 高級董事 +852 2263 9939 相關評級委員會日期：2016年8月8日 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 媒體關係：Wai-Lun Wan（尹偉倫），香港，電話：+852 2263 9935，郵件： wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見<a href="www.fitchratings.com">www.fitchratings.com Applicable Criteria Insurance Rating Methodology (pub. 17 May 2016) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.