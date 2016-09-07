(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, September 07 (Fitch) 惠譽今日授予福邦證券股份有限公司(福邦證)國內長期評等‘BBB+(twn)’與國內短期評等‘F2(twn)’。評等展望穩定。 福邦證為設立於台灣之中小型證券公司，專注於投資銀行業務。該公司設立於1989年，起初為業務單純的小型證券經紀商，在2009年現任董事長黃顯華收購福邦證部份股權， 取得經營權之後，開始轉型為投資銀行業務，聚焦於受託辦理初次公開募集之輔導承銷業務（Initial Public Offering, IPO），以及再次募集業務(secondary public offering, SPO)。該公司的國內再次募集業務市占率約為4%到6%，明顯大於國內類似規模同業。 評等理由 國內評等 福邦證的評等反映其國內股票與債券承銷業務的市場地位、相較類似評等同業而言在股票與債券投資較高的風險胃納，以及關鍵人物風險。而該公司因有相當大的投資部位在政府公債 ，以及由投資等級公司發行或經投資等級銀行保證之可轉債，有助在一定程度上抵減其較大也較為集中的投資曝險。 福邦證的市場地位主要仰賴其董事長黃顯華先生及其所帶領的承銷團隊。惠譽認為，此營運模式帶來的關鍵人物風險，將對該公司發展穩健的管理系統與公司治理上造成風險。儘管如 此，福邦證過去以來在策略執行力方面表現可謂適切。 評等結果亦考量福邦證妥適的財務體質及其低程度的槓桿使用。該公司的流動性倚賴法人資金來源。其附買回交易對手集中，但有高品質政府債券做為擔保品。福邦證的獲利相較於其 他以證券經紀為核心業務的同業而言波動較大，係由於其投資銀行業務的本質所致。該公司2016年上半年的資產報酬率為0.8%，低於過去幾年水準，2013年到2015年 間的平均資產報酬率為4.9%，然其2016年下半年預定的承銷業務頗具規模，應可顯著提升獲利。 穩定的評等展望乃基於惠譽認為該公司將可在不過度承擔投資風險的情況下，維持其國內承銷市場地位。 評等敏感性 國內評等 若福邦證的風險胃納急遽增加，造成資本體質有所弱化，評等可能調降。 福邦證評等在短中期內調升的可能性有限，除非該公司可持續提升市場地位與獲利多元性。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 Contact: Primary Analyst Clark Wu Associate Director +886 2 8175 7602 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd., Taipei, Taiwan Secondary Analyst Sophia Chen, CFA, CPA Director +886 2 8175 7604 Committee Chairperson Mark Young Managing Director +65 6796 7229 Additional information is available on www.fitchratings.com Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 編輯附註：惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中，提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者，其評等為‘AAA’，該國其餘受評機構或 債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如‘AAA(twn)’即為台灣之國內 評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。 Applicable Criteria Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.