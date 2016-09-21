(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, September 21 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認台灣永豐商業銀行（永豐銀）與其母公司永豐金融控股公司（永豐金）的發行人違約評等為‘BBB’，評等展望穩定。詳細的評等結果列示於本新聞 稿末。 評等理由 發行人違約評等、國內評等及個別實力評等 永豐銀發行人違約評等，個別實力評等，及穩定評等展望的確認，主要反映其穩定的風險體質，基於其控管良好的資產品質以及健全的資本水準。永豐銀的管理團隊致力於維持其獲利 與資產品質的穩定，然其評等亦考量該行近年來較為波動的營運風險管理。 永豐金的發行人違約評等、個別實力評等與其核心子公司永豐銀的評等一致。惠譽將永豐銀與永豐金視為一體，且永豐金的槓桿水準尚屬溫和水準。 相較於國內同業，永豐銀的中國策略較為積極，透過其策略合作夥伴-中國工商銀行(ICBC; A/展望穩定)與其於南京的子行。該行在中國若有顯著成長，將可能影響該行之整體風險體質，然考量中國經濟成長放緩，此情形在中期內發生的可能性較低。根據惠譽評估，永豐 銀的中國曝險高於同業平均，惟該曝險已隨疲弱的市場需求顯著下降。 永豐銀的授信準則維持一貫而保守。主要放款為相對較低風險的房屋貸款及大型企業放款。自2014年以來，該行的新增減損放款維持於低水位。減損放款佔總放款的0.7%，顯 著低於同業平均之1.1%，且具備充足的放款損失準備。 該行的資本水準健全，其惠譽核心資本比率因該行保留2012年至2015年的盈餘及其和緩的資產成長，於2016年上半年底升至12%。惠譽認為該行於中期內將維持健全的 資本體質，基於其和緩的資產成長，及穩定的資產品質與信用成本等假設條件。 支援評等及支援評等下限 永豐銀的支援評等‘3’及支援評等下限‘BB+’反映其中度的系統重要性，以及政府於必要時予以支援的中度可能性。 評等敏感性 發行人違約評等、國內評等及個別實力評等 若永豐銀持續維持其穩健獲利，且不顯著增加其風險胃納，評等可望調升。反之若該行積極佈局於中國市場，導致其風險體質與資本水準顯著弱化，評等則可能被調降。任何永豐銀的 評等調整將對永豐金的評等造成同向影響。 支援評等及支援評等下限 支援評等及支援評等下限取決於台灣政府提供即時支援的意願與能力。有鑑於永豐銀中度的市場重要性，台灣主權評級(A+/展望正向)的調升將不影響該行的支援評等及支援評等 下限 。 永豐金及永豐銀之信用評等報告將於近期發布於惠譽網站www.fitchratings.com. 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 評等結果列示如下： 永豐金融控股公司(永豐金) 長期外幣發行人違約評等確認為'BBB'；評等展望穩定； 短期外幣發行人違約評等確認為'F2'； 國內長期評等確認為'A+(twn)'；評等展望穩定； 國內短期評等確認為'F1+(twn)'； 個別實力評等確認為'bbb'。 永豐商業銀行(永豐銀) 長期外幣發行人違約評等確認為'BBB'；評等展望穩定； 短期外幣發行人違約評等確認為'F2'； 國內長期評等確認為'A+(twn)'；評等展望穩定； 國內短期評等確認為'F1+(twn)'； 個別實力評等確認為'bbb'； 支援評等確認為'3'； 支援評等下限確認為'BB+'。 Contact: Shirley Hsu Associate Director +886 2 8175 7606 Fitch Ratings Limited, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Cherry Huang, CFA Director +886 2 8175 7603 Committee Chairperson Parson Singha Senior Director +66 2108 0151 Additional information is available on www.fitchratings.com Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 編輯附註：惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中，提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者，其評等為‘AAA’，該國其餘受評機構或 債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如‘AAA(twn)’即為台灣之國內 評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。 Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.