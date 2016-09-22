(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, September 21 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認台灣中國信託金融控股公司(中信金)及其子公司全部的評等，子公司包括中國信託商業銀行(中信銀)，台灣人壽保險公司(台灣人壽)及中國信託 綜合證券(中信證)，各公司之評等展望為負向。詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 中信銀的發行人違約評等(IDRs)、個別實力評等(VR)及國內評等為中信集團成員的基準評等(anchor rating) 。中信金的評等與評等展望皆與中信銀一致。 負向評等展望反映中信銀的整體獲利，因子行東京之星銀行(東京之星)較低之獲利水準造成結構性稀釋的影響，以及中信銀於擴張區域市場之際，在執行、作業、經理人資源等層面 所面臨的風險。 評等確認乃基於惠譽評估中信銀的核心資本將可維持在亞洲相近評等同業於相同的風險性資本基礎上的平均水準。管理階層致力於透過調控成長策略與集團資本配置來持續提升其資本 體質。此將有助紓緩子公司東京之星較低的獲利對中信銀內部資本形成所帶來的壓力。惠譽預期該行在進階內部評等法下的惠譽核心資本比率在2017年將可由2016年上半年底 的11.7%穩定提升至12%以上。 東京之星與總行間的營運整合循序進行，且其降低逾期放款的進程亦優於計畫。然而，惠譽認為日本經濟環境的結構性弱點將對提升東京之星獲利的目標形成挑戰，並對中信銀的整體 獲利帶來不利影響。惠譽預估中信銀的資產報酬率在2016與2017年分別約為0.7%與0.8%，略低於其2011至2015年扣除一次性項目影響後的平均資產報酬率0 .9%。該行2016年上半年的年化資產報酬率約為0.7%。 有關中國信託集團涉嫌違反銀行法等案件對中信銀與集團的評等無立即影響，主因惠譽預期集團的市場地位與營運將不會受到顯著損害。自相關司法調查於2016年6月公開以來， 該公司之業務營運一切正常。 評等理由 發行人違約評等、個別實力評等及國內評等 中信銀的發行人違約評等(IDRs)、個別實力評等(VR)及國內評等反映該行強健且穩定的國內市場地位、建置良好且集中化的風險控管機制，以及大致穩建的資產品質。 支援評等及支援評等下限 中信銀支援評等(SR)及支援評等下限(SRF)的評等確認反映其中度的系統重要性，以及政府於必要時予以支援的中度可能性。 集團子公司 中信金的評等與評等展望係反映與中信銀間的高度整合，以及母公司中度的財務槓桿及良好的自身流動性。中信證的評等及評等展望與中信金一致，乃基於台灣金控法下金控母公司的 支援義務、母公司提供支援的強健能力以及中信證作為集團核心子公司的地位。 台灣人壽的保險公司財務實力評等考量到中信金在必要時提供資本及流動性支援的高度可能性。中信金將維持台灣人壽的法定風險性資本適足率（RBC）在 250% 以上，該比率在2016年上半年底為288%。在台灣人壽與中國信託人壽保險公司於2016年1月1日合併後，該公司旗下兼備保險業務員、銀行保險、保險經紀與電話行銷等 多元的銷售通路。台灣人壽保費收入穩建成長，2016年上半年較去年同期成長25%，首年保費市佔率由2015年擬制基礎下的7.9%成長至2016年上半年的9.3%， 市佔率在國內24家同業中排名第四。 債券評等 中信金及中信銀所發行的債券評等亦被確認，因債券的基準評等為發行人的長期發行人違約評等 (與中信銀VR為相同評級)及國內長期評等。 評等敏感性 發行人違約評等、個別實力評等、國際保險公司財務實力評等、國內評等及債券評等 檢調單位之調查工作仍進行中，若有任何裁罰對中信銀的資本體質造成顯著影響，或嚴重影響其正常營運，將可能對集團評等造成負面影響。 若中信銀無法維持相對於其區域擴張之相關風險而言適切的資本水準，惠譽將可能調降中信集團的發行人違約評等、個別實力評等、國際保險公司財務實力評等及國內評等。 惠譽可能將評等展望調整至穩定，若中信銀能在擴張區域市場的同時展現其提升財務體質強度的能力。 若人壽保險的業務占集團整體資產的比重顯著上升，中信集團的評等可能受影響。在這個情境下，惠譽可能會考量人壽保險及銀行獨立的財務實力且重新評估中信金合併基礎的信用體 質強度。 任何中信金及中信銀之評等改變將連帶影響其發行之債券評等。 支援評等及支援評等下限 中信銀的支援評等及支援評等下限取決於台灣政府提供銀行即時支援的意願與能力。若台灣主權評等(A+/展望正向)被調升，將不影響中信銀的支援評等及支援評等下限，因該行 中度的系統重要性。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 評等結果列示如下: 中信金 長期外幣發行人違約評等 (IDR)確認為'A'；展望負向； 短期外幣發行人違約評等確認為'F1'； 國內長期評等確認為'AA+(twn) '；展望負向； 國內短期評等確認為'F1+(twn)'； 個別實力評等確認為'a'； 次順位債券評等確認為' A+(twn)'。 中國信託商業銀行 長期外幣發行人違約評等 (IDR) 確認為'A'；展望負向； 短期外幣發行人違約評等確認為'F1' ； 國內長期評等確認為'AA+(twn)'；展望負向； 國內短期評等確認為'F1+(twn)' ； 個別實力評等確認為'a' ； 支援評等確認為'3'； 支援評等下限確認為'BB+'； 無擔保主順位債國內長期評等確認為'AA+(twn)' ； 次順位債長期外幣評等為'A-'及國內長期評等確認為'AA(twn)'； 次順位債券(巴塞爾III第二類資本)國內長期評等確認為'AA-(twn)'； 無到期日非累積台幣計價次順位債券(巴塞爾III額外第一類資本)國內長期評等確認為'A(twn)'。 中國信託人壽 國際保險公司財務實力評等確認為 'A'；展望負向； 國內保險公司財務實力評等確認為 'AA+(twn)'；展望負向。 中國信託綜合證券 長期外幣發行人違約評等確認為'A'；展望負向； 短期外幣發行人違約評等確認為'F1'； 國內長期評等確認為'AA+(twn)'；展望負向； 國內短期評等確認為'F1+(twn)'。 Contact: Primary Analyst Sophia Chen, CFA, CPA (CTBC Holding, CTBC Bank, and CTBC Securities) Director +886 2 8175 7604 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Road Taipei Joyce Huang, CFA (Taiwan Life) Director +852 2263 9595 Fitch Ratings (Hong Kong) Limited 19/F Man Yee Building 68 Des Voeux Road Central Hong Kong Secondary Analyst Jenifer Chou (CTBC Holding, CTBC Bank, and CTBC Securities) Director +886 2 8175 7605 Jeffrey Liew (Taiwan Life) Senior Director +852 2263 9939 Committee Chairperson Parson Singha, CFA Senior Director +662 108 0151 Additional information is available on www.fitchratings.com Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 編輯附註：惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中，提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者，其評等為‘AAA’，該國其餘受評機構或 債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如‘AAA(twn)’即為台灣之國內 評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。 Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.