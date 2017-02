*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Sep. 13] Aa3 43.14 Battle Ground SD #119, WA, GO 11:30 AM MIG1 23.00 Long Beach, CA 11:30 AM Aa2 39.35 San Juan USD, CA, GO 12:00 PM 23.63 Washington USD, CA, GO 12:05 PM AA- 59.06 Arapahoe Co Wtr & Wstwtr PID, CO 12:00 PM Aa1 AAA 12.97 Bartlett, TN, GO 11:00 AM BBB- *3.93 Harris-Fort Bend Co MUD #3, TX, GO 11:00 AM A2 A A 50.00 Illinois, IL, GO 11:15 AM 10.97 Albany County, NY 10:30 AM 1.40 Albany County, NY 10:30 AM Aa1 AA 55.28 Greenville Co SD, SC 10:30 AM Aa3 AA 20.51 Albany County, NY, GO 11:00 AM *2.38 Fanwood Borough, NJ 11:00 AM Aa2 A+ *1.28 Gainesville Redev Auth, GA, RE 11:00 AM *1.09 Highland Pk Boro BOE, NJ 11:00 AM 4.00 Johnson City Vlg, NY 11:00 AM 1.00 Johnson City Vlg, NY 11:00 AM SP-1 15.00 Merrimack County, NH 11:00 AM *8.97 Nanuet UFSD, NY, GO 11:00 AM A *1.30 Oxford Twp, NJ, GO 11:00 AM Aa1 16.14 Rockaway Twp, NJ, GO 11:00 AM *4.50 Travis Co MUD #16, TX, GO 12:00 PM Aa2 *1.30 Webster Vlg, NY, GO 11:00 AM 6.31 Williamsville Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM AA *10.00 Avon Grove SD, PA, GO 11:15 AM Aa2 A+ 8.57 Gainesville Redev Auth, GA, RE 11:30 AM AA- 7.68 Kentucky Bond Corporation, KY, RE 11:30 AM 54.42 Middletown CSD, NY 11:30 AM A *2.00 Laurelton Fire Dt, NY, GO 12:00 PM [Sep. 14] *2.50 Yazoo County, MS, GO 11:00 AM [Sep. 17] Aa1 AAA 69.53 King County, WA, GO 12:00 PM *3.60 Bloomingdale Pk Dt, IL, GO 10:30 AM 15.85 Ankeny Comm SD, IA, RE 11:00 AM *2.16 Hastings, MN, GO 11:00 AM AA- *2.60 Jackson County, WI, GO 11:00 AM 19.50 Racine USD, WI 11:00 AM 7.62 River Falls SD, WI, GO 11:00 AM AA+ *3.94 Geneva Pk Dt, IL, GO 11:30 AM *3.00 Bartlesville, OK, GO 12:00 PM *2.22 Fair Haven Boro BOE, NJ 11:00 AM AA+ *1.46 Geneva Pk Dt, IL, GO 12:00 PM AA- *10.00 Camp Hill SD, PA, GO 11:15 AM A+ *4.20 Aransas Pass, TX, GO 01:00 PM *3.40 Upton (Town), MA, GO 12:00 PM *1.58 Alma, KS, GO 03:00 PM [Sep. 18] Aa3 AA- 193.66 Clark Co SD, NV, GO 11:30 AM Aa3 AA- 8.47 Clark Co SD, NV, GO 11:30 AM AA+ 13.35 Everett, WA, GO 12:00 PM AA 10.29 Concord, CA, RE 12:30 PM 24.46 Fresno Co Fin Auth, CA, RE 12:30 PM Aaa AAA 40.42 Utah, UT, GO 11:30 AM *9.13 Crystal Lake, IL, GO 11:00 AM *2.50 Dodge County, WI, GO 11:00 AM 39.66 Madison, WI, GO 11:00 AM 12.24 Madison, WI, GO 11:00 AM 15.21 Madison, WI, GO 11:00 AM 9.50 Oconomowoc Area SD, WI 11:00 AM A1 *5.18 Sherwood, OR, GO 01:00 PM Aa2 30.04 Brick Twp, NJ, GO 11:00 AM *1.97 Byram Twp, NJ 11:00 AM *1.13 Dobbs Ferry Vlg, NY 11:00 AM *4.94 Dover (Town), NJ 11:00 AM *3.65 Evans-Brant Ctrl SD, NY 11:00 AM *6.04 Evans-Brant Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *3.50 Fuquay-Varina (Town), NC, GO 11:00 AM 1.90 Grants/Cibola Co SD #1, NM, GO 01:00 PM 2.08 Grants/Cibola Co SD #1, NM, GO 01:00 PM *2.00 Harris Co MUD #410, TX, GO 12:00 PM 1.50 Lancaster (Town), MA, GO 11:00 AM 14.29 Macomb Co Bldg Auth, MI, GO 11:00 AM *2.98 Millstone Twp, NJ 11:00 AM *7.75 Pentucket Reg SD, MA, GO 11:00 AM *2.65 Riverdale Borough, NJ 11:00 AM 65.00 Roosevelt UFSD, NY 11:00 AM 3.01 Scott Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 28.83 United South Central ISD #2134, MN 12:00 PM 14.80 Victor Ctrl SD, NY 11:00 AM 7.57 West Des Moines, IA, RE 12:00 PM 17.11 Weymouth (Town), MA, GO 11:00 AM *2.43 Ossining (Town), NY, GO 11:30 AM Aa1 *6.26 Tenafly Borough, NJ, GO 11:30 AM *1.70 Watertown Fire Dt, NY 11:30 AM *3.91 West Harris Co MUD #11, TX, GO 01:00 PM 12.00 Broken Arrow, OK, GO 02:00 PM [Sep. 19] Aa3 19.53 Santa Ana USD, CA, GO 11:35 AM Aaa *4.00 Moraine Park Tech Coll Dt, WI, GO 10:30 AM Aaa AA+ 27.97 Boston, MA, GO 10:00 AM *8.41 Glenview Pk Dt, IL, GO 11:00 AM 20.00 Hardin County, IA, GO 11:00 AM AAA 12.72 Washington Co Hsg & Redev, MN, GO 11:00 AM *3.00 Fort Bend Co MUD #187, TX, GO 11:30 AM 81.32 Brookhaven (Town), NY 11:00 AM *2.56 Carlstadt Borough, NJ 11:00 AM *1.52 Closter Borough, NJ 11:00 AM 2.50 Essex County, NJ, GO 11:00 AM *3.66 Hastings-On-Hudson Vlg, NY 11:00 AM 36.82 Maryland Dept of Transp, MD, RE 11:00 AM MIG1 115.00 Palm Beach Co SD, FL 11:00 AM *8.00 Shoreham Wading Ctrl SD, NY 11:00 AM *8.00 Stow (Town), MA 11:00 AM *6.00 Univ of New Mexico Coll Dt, NM, GO 01:00 PM *7.91 Wilton (Town), CT, GO 11:30 AM BBB+ *3.38 Brazoria Co MUD #25, TX, GO 01:00 PM A *6.68 West Central Vly Comm SD, IA, RE 02:00 PM [Sep. 20] *2.81 Crystal Lake Pk Dt, IL, GO 11:00 AM BBB- *2.50 Fort Bend Co MUD #165, TX, GO 11:00 AM *5.00 Truth or Consequences, NM, GO 12:00 PM 43.00 Half Hollow Hills SD, NY 11:00 AM 22.50 Parsippany-Troy Hills Twp, NJ 11:00 AM 12.00 St Lawrence County, NY 11:00 AM 4.11 Warren, MI, GO 11:00 AM 20.04 Warren, MI, GO 11:00 AM *2.10 Windsor (Town), WI, GO 12:00 PM 40.00 Bossier Parishwide SD, LA, GO 03:00 PM [Sep. 24] 12.11 Pasadena, CA, RE 12:30 PM 26.07 Belle Plaine ISD #716, MN, GO 11:00 AM 6.25 Mequon-Thiensville SD, WI 11:00 AM 13.23 Mequon-Thiensville SD, WI, GO 11:00 AM *5.66 Missoula, MT, GO 12:00 PM *1.77 Montgomery Co MUD #107, TX, GO 12:00 PM 1.29 St Louis Park, MN, GO 12:00 PM [Sep. 25] 22.40 Aurora, IL, GO 10:15 AM *7.00 Daly City, CA, RE 12:30 PM *1.50 NE Travis Co Util Dt, TX, GO 11:00 AM 9.79 North St Paul ISD #622, MN, GO 11:00 AM 19.00 Charlotte Co SD, FL 11:00 AM *3.47 County Line SD #1, AR, GO 02:00 PM [Sep. 26] 21.55 Oshkosh Area SD, WI, GO 11:00 AM *4.63 Monmouth Beach Borough, NJ 11:00 AM [Sep. 27] *2.00 Bangor Vlg, WI 11:00 AM *1.30 Elko New Market, MN, GO 11:00 AM *3.97 Brazoria Co MUD #34, TX, GO 01:00 PM [Oct. 01] *2.23 Maple River ISD #2135, MN, GO 10:00 AM *6.37 Hutchinson, KS, GO 12:00 PM [Oct. 02] *6.10 Medina, MN, GO 12:00 PM *2.93 Medina, MN, GO 12:00 PM [Oct. 04] *9.97 Winona ISD #861, MN, GO 11:00 AM [Oct. 10] A+ *2.60 West Lyon Comm SD, IA, GO 02:00 PM [Oct. 15] *4.98 Wisconsin Indianhead Tech, WI, GO 11:00 AM [Oct. 29] *1.52 Goodhue ISD #253, MN 11:00 AM